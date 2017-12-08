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8 декабря 2017, 16:30



Норильчан приглашают на ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay

По сообщению организаторов - Молодежный центр и норильский штаб флагманской программы «Арт-парад», для молодых дизайнеров, стилистов, парикмахеров и визажистов этот фестиваль является отличным шансом продемонстрировать свое мастерство, знание самых актуальных модных трендов и познакомиться с единомышленниками. Мероприятие состоится завтра, 9 декабря, в Молодежном центре Норильска (ул. Советская, 9). Начало в 17.00.

Просмотров:130 В NorFashionDay могут принять участие мастера в возрасте от 14 до 30 лет, увлекающиеся такими направлениями, как хендмейд, боди-арт и мейкап, а для любителей косплея организаторы предусмотрели дефиле-конкурс на лучший костюм. Кроме того, всех гостей ждет дискотека с резидентами школы диджеинга.По сообщению организаторов - Молодежный центр и норильский штаб флагманской программы «Арт-парад», для молодых дизайнеров, стилистов, парикмахеров и визажистов этот фестиваль является отличным шансом продемонстрировать свое мастерство, знание самых актуальных модных трендов и познакомиться с единомышленниками.Мероприятие состоится завтра, 9 декабря, в Молодежном центре Норильска (ул. Советская, 9). Начало в 17.00.