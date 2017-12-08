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8 декабря 2017, 16:35



В Норильске прошла двухмесячная профилактическая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь»

Более 280 профилактических лекций и бесед проведено за это время в общеобразовательных учреждениях, средних и профессиональных учебных заведениях Норильска с целью выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пресечения каналов поступления наркотиков в образовательные учреждения и выявления подростков, употребляющих наркотики. Обширная профилактическая работа была организована и для родителей несовершеннолетних. Почти 70 «родительских уроков» проведено специалистами в Норильске с целью поделиться с представителями несовершеннолетних информацией по проблемам наркомании и токсикомании, оказать помощь в осознании собственных ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем, выявить семьи, нуждающиеся в профессиональной медико-психологической помощи. За период проведения акции инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с представителями служб системы профилактики администрации города проверены по месту жительства 80 несовершеннолетних, более 30 неблагополучных родителей, состоящих на учете в полиции, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:138 Инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску совместно с общественниками, представителями системы здравоохранения, педагогами в течение двух месяцев проводили мероприятия по профилактике правонарушений в сфере употребления и распространения наркотических средств среди детей и подростков.Более 280 профилактических лекций и бесед проведено за это время в общеобразовательных учреждениях, средних и профессиональных учебных заведениях Норильска с целью выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пресечения каналов поступления наркотиков в образовательные учреждения и выявления подростков, употребляющих наркотики.Обширная профилактическая работа была организована и для родителей несовершеннолетних. Почти 70 «родительских уроков» проведено специалистами в Норильске с целью поделиться с представителями несовершеннолетних информацией по проблемам наркомании и токсикомании, оказать помощь в осознании собственных ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем, выявить семьи, нуждающиеся в профессиональной медико-психологической помощи.За период проведения акции инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с представителями служб системы профилактики администрации города проверены по месту жительства 80 несовершеннолетних, более 30 неблагополучных родителей, состоящих на учете в полиции, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.