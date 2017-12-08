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8 декабря 2017, 16:40



Норильские депутаты готовятся к очередной сессии. Изменения в федеральном налоговом законодательстве потребовали внесения правок в муниципальные правовые акты.

В частности, с 1 января 2018 года граждане, которые имеют право на льготы по налогам на имущество и земельным налогам на территории Норильска, при обращении в налоговые органы могут не предоставлять оригиналы и копии документов, подтверждающих право на льготу. Необходимые запросы будут направляться налоговой инспекцией в соответствующие компетентные органы. Налогоплательщикам при обращении в налоговые органы с заявлением о получении льгот необходимо будет только указать реквизиты документов, подтверждающих право на льготу. Внесение необходимых изменений в муниципальные правовые акты члены комиссии по бюджету и собственности единогласно одобрили. Ещё один вопрос повестки касался изменений начисления дополнительных компенсационных выплат (ДКВ) на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для граждан, трудоустроенных в организациях, финансируемых из краевого бюджета, в которых ДКВ с 1 апреля 2013 года были включены в структуру заработной платы (ДКВ не учитываются при расчёте размера пособия). Речь идёт о жительницах Норильска, которые после включения ДКВ в структуру зарплаты продолжили находиться в отпуске по уходу за ребёнком после рождения второго и/или последующих детей. По проведённому анализу таких в 2018 году будет пять человек. Срок действия выплат для них предложено продлить до 1 января 2019 года. По данному вопросу депутаты также приняли положительное решение. Помимо этого, на сегодняшнем заседании парламентарии утвердили 4% увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе муниципальных служащих, а также одобрили проект бюджета муниципального образования город Норильск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Окончательное решение по всем вопросам будет принято на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 14 декабря.

Просмотров:139 Этот и другие вопросы сегодня были включены в повестку заседания депутатской комиссии по бюджету и собственности, сообщили в пресс-службе администрации города.В частности, с 1 января 2018 года граждане, которые имеют право на льготы по налогам на имущество и земельным налогам на территории Норильска, при обращении в налоговые органы могут не предоставлять оригиналы и копии документов, подтверждающих право на льготу. Необходимые запросы будут направляться налоговой инспекцией в соответствующие компетентные органы. Налогоплательщикам при обращении в налоговые органы с заявлением о получении льгот необходимо будет только указать реквизиты документов, подтверждающих право на льготу. Внесение необходимых изменений в муниципальные правовые акты члены комиссии по бюджету и собственности единогласно одобрили.Ещё один вопрос повестки касался изменений начисления дополнительных компенсационных выплат (ДКВ) на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для граждан, трудоустроенных в организациях, финансируемых из краевого бюджета, в которых ДКВ с 1 апреля 2013 года были включены в структуру заработной платы (ДКВ не учитываются при расчёте размера пособия). Речь идёт о жительницах Норильска, которые после включения ДКВ в структуру зарплаты продолжили находиться в отпуске по уходу за ребёнком после рождения второго и/или последующих детей. По проведённому анализу таких в 2018 году будет пять человек. Срок действия выплат для них предложено продлить до 1 января 2019 года. По данному вопросу депутаты также приняли положительное решение.Помимо этого, на сегодняшнем заседании парламентарии утвердили 4% увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе муниципальных служащих, а также одобрили проект бюджета муниципального образования город Норильск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.Окончательное решение по всем вопросам будет принято на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 14 декабря.