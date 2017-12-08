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8 декабря 2017, 16:50



В Норильске будут судить автомастера за угон дорогостоящего внедорожника, который оставили ему для покраски

Выехав на место происшествия, сотрудники ГИБДД задержали 46-летнего мужчину, который в нетрезвом виде за рулем внедорожника повредил припаркованный у гаража автомобиль. При проверке документов нарушителя выяснилось, что дорогостоящий внедорожник иностранного производства водителю не принадлежит. Автомобиль был изъят и, как выяснили полицейские, принадлежал 48-летнему местному жителю, который несколькими часами ранее оставил его для покраски в мастерской, расположенной в гаражном кооперативе. Мастер, который по договоренности с заказчиком и должен был осуществить покрасочные работы, в нетрезвом виде отправился за рулем чужого транспортного средства по личным делам. В итоге нерадивого мастера привлекли к административной ответственности за управление транспортом без документов и вождение в пьяном виде. Кроме того, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование завершено. В ближайшее время меру ответственности ранее судимому злоумышленнику определит суд. По факту повреждения транспортного средства, которое было возвращено владельцу, потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:150 В июле текущего года в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в районе одного из гаражных массивов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя.Выехав на место происшествия, сотрудники ГИБДД задержали 46-летнего мужчину, который в нетрезвом виде за рулем внедорожника повредил припаркованный у гаража автомобиль. При проверке документов нарушителя выяснилось, что дорогостоящий внедорожник иностранного производства водителю не принадлежит. Автомобиль был изъят и, как выяснили полицейские, принадлежал 48-летнему местному жителю, который несколькими часами ранее оставил его для покраски в мастерской, расположенной в гаражном кооперативе. Мастер, который по договоренности с заказчиком и должен был осуществить покрасочные работы, в нетрезвом виде отправился за рулем чужого транспортного средства по личным делам.В итоге нерадивого мастера привлекли к административной ответственности за управление транспортом без документов и вождение в пьяном виде. Кроме того, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Расследование завершено. В ближайшее время меру ответственности ранее судимому злоумышленнику определит суд. По факту повреждения транспортного средства, которое было возвращено владельцу, потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.