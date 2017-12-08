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8 декабря 2017, 17:01



Интернет вернулся в Норильск

Ремонтные работы на месте повреждения оптического кабеля на участке Ванкор-Сидоровск (50,5 км от Ванкора) продолжались всю прошедшую ночь. На месте инцидента работала бригада из 8 монтажников, добиравшаяся на 4 вездеходах в течение нескольких часов. Восстановление канала связи осуществлено в течении 35 часов с момента возникновения проблем со скоростной интернетсвязью. Таким образом на ликвидацию аварии потребовалось вдвое меньше времени, чем отводится оператору регламентом для восстановления связи. Отметим, что на линии ВОЛС продолжаются строительно-монтажные работы для перевода проекта на стадию промышленной эксплуатации. В настоящее время оптоволоконная линия эксплуатируется в опытном-тестовом режиме, в ходе которого возможны сбои в работе канала.

Просмотров:231 Как сообщает оператор ВОЛС «Единство», с 06:30 норильского времени 08 декабря 2017 года повреждения оптоволоконного кабеля, по которому идёт высокоскоростное соединение интернет, полностью восстановлено. Доступны все сервисы.Ремонтные работы на месте повреждения оптического кабеля на участке Ванкор-Сидоровск (50,5 км от Ванкора) продолжались всю прошедшую ночь. На месте инцидента работала бригада из 8 монтажников, добиравшаяся на 4 вездеходах в течение нескольких часов. Восстановление канала связи осуществлено в течении 35 часов с момента возникновения проблем со скоростной интернетсвязью. Таким образом на ликвидацию аварии потребовалось вдвое меньше времени, чем отводится оператору регламентом для восстановления связи.Отметим, что на линии ВОЛС продолжаются строительно-монтажные работы для перевода проекта на стадию промышленной эксплуатации. В настоящее время оптоволоконная линия эксплуатируется в опытном-тестовом режиме, в ходе которого возможны сбои в работе канала.