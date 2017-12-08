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8 декабря 2017, 17:27



«Институт Крайнего севера» уходит в «Тихий омут». В ближайшее время в Норильске начнут разбирать аварийное здание НИИ сельского хозяйства, экологии и Арктики

Разборка начнется в конце этого года или начале следующего (подробности читайте в ближайших выпусках ЗП). В будущем на ростверке планируется обустроить теплицы (для разведения растений, пригодных для дальнейшей посадки в открытом грунте). Напомним, после появления деформации здания несколько лет решался вопрос о разборе строения. В прошлом году руководство НИИ неоднократно обращались в головные организации, в частности, в ФАНО - Федерального агентства научных организаций, передавались документы экспертиз, сметы. Процедура длилась долго. В итоге экспертизу в Москве была пройдена, было принято решение о выделении средств на реконструкцию. Вспомогательный корпус, где в последние годы работали сотрудники НИИСХ, по-прежнему функционирует. В свое время там размещались ресторан «Тихий омут», детский развлекательный центр «Лимпопо», развлекательная зона для молодежи «Q-Zar». Теперь в здание поселятся ученые.

Просмотров:147 Средства из федерального бюджета на разборку здания НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики-филиала Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН по адресу ул. Комсомольская, 1 уже выделены, договор с подрядчиком заключен. Об этом на совещании о перспективах развития Норильска рассказал глава города Ринат Ахметчин.Разборка начнется в конце этого года или начале следующего (подробности читайте в ближайших выпусках ЗП). В будущем на ростверке планируется обустроить теплицы (для разведения растений, пригодных для дальнейшей посадки в открытом грунте).Напомним, после появления деформации здания несколько лет решался вопрос о разборе строения. В прошлом году руководство НИИ неоднократно обращались в головные организации, в частности, в ФАНО - Федерального агентства научных организаций, передавались документы экспертиз, сметы. Процедура длилась долго. В итоге экспертизу в Москве была пройдена, было принято решение о выделении средств на реконструкцию.Вспомогательный корпус, где в последние годы работали сотрудники НИИСХ, по-прежнему функционирует. В свое время там размещались ресторан «Тихий омут», детский развлекательный центр «Лимпопо», развлекательная зона для молодежи «Q-Zar». Теперь в здание поселятся ученые.