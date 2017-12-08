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8 декабря 2017, 17:49



Норильские ученые примут участие в создании комплексной программы озеленения города

Напомним, Институт леса СО РАН - первое в нашей стране академическое учреждение лесного профиля.

Просмотров:132 В Норильск прибыл представитель Института леса им. В.Н. Сукачева (Красноярск), который вместе со специалистами НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики-филиала Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН предложит научные обоснования о методиках озеленения города. Как рассказал на совещании о перспективах развития Норильска глава города Ринат Ахметчин, озеленять Норильск нужно, и для этого ежегодно предпринимаются серьезные усилия. «Наши деревья трудно приживаются. Надеемся, ученые смогут предложить нам более эффективную модель работы, которая принесет результат», - пояснил он.Напомним, Институт леса СО РАН - первое в нашей стране академическое учреждение лесного профиля.