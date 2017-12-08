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8 декабря 2017, 17:52



Управляющие компании Норильска взяли курс на энергосбережение и повышение энергоэффективности

Один из способов экономии электричества - переход на светодиодное освещение. Так, по отчетам управляющих компаний на третий квартал этого года в подъездах было установлено 2700 светильников на общую сумму 6,5 миллионов рублей. Как отметил на пресс-конференции начальник отдела энергетики и автоматизации УЖКХ Антон Кровощеков, с января по сентябрь управляющими компаниями была выполнена работа на 32,2 миллиона рублей, что составляет 74,1 процента от запланированной суммы в 43,4 миллиона рублей. До конца года коммунальщикам нужно освоить всю сумму.

Просмотров:131 На работы по экономии энергоресурсов на текущий годы было выделено более 40 миллионов рублей. Управляющие компании выполняют утепление контуров жилых зданий, замену дверных и оконных блоков, ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях, замену запорной арматуры в теплоцентрах, а также установку антивандальных и энергосберегающих светильников на фасадах домов и в подъездах. Все работы выполняются в рамках реализации федерального закона «Об энергосбережении» и муниципальной программы «Энергосбережение в жилом секторе».Один из способов экономии электричества - переход на светодиодное освещение. Так, по отчетам управляющих компаний на третий квартал этого года в подъездах было установлено 2700 светильников на общую сумму 6,5 миллионов рублей.Как отметил на пресс-конференции начальник отдела энергетики и автоматизации УЖКХ Антон Кровощеков, с января по сентябрь управляющими компаниями была выполнена работа на 32,2 миллиона рублей, что составляет 74,1 процента от запланированной суммы в 43,4 миллиона рублей. До конца года коммунальщикам нужно освоить всю сумму.