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10 декабря 2017, 14:08



Осторожно, волк! Сегодня ночью на улицах Норильска был земечен дикий зверь



Просмотров:387 Управление ГО и ЧС г Норильска информирует: 10 декабря в центральной районе города Норильска зафиксировано появление дикого животного - волка. Просьба проявить осторожность и не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра. В случае обнаружения животного, звонить по телефону "102", "112".