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11 декабря 2017, 10:10



В чем причина? В администрации Норильска обсуждают качество услуг интернета и сотовой связи.

Подробно о совещании расскажем сегодня.

Просмотров:243 В эти минуты (10.00) в администрации города начинается совещание при главе города с участием представителей всех сотовых операторов, работающих на территории Норильска, и Татьяной Моховой, генеральным директором компании «Единство», обеспечивающего работу ВОЛС. Ринат Ахметчин пригласил «сотовиков», чтобы выяснить причины низкого качества услуг, предоставляемых населению. Поводом послужили многочисленные обращения жителей города к градоначальнику с жалобами на качество сотовой связи.Подробно о совещании расскажем сегодня.