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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
11 декабря 2017, 10:10

В чем причина? В администрации Норильска обсуждают качество услуг интернета и сотовой связи.


В эти минуты (10.00) в администрации города начинается совещание при главе города с участием представителей всех сотовых операторов, работающих на территории Норильска, и Татьяной Моховой, генеральным директором компании «Единство», обеспечивающего работу ВОЛС. Ринат Ахметчин пригласил «сотовиков», чтобы выяснить причины низкого качества услуг, предоставляемых населению. Поводом послужили многочисленные обращения жителей города к градоначальнику с жалобами на качество сотовой связи.
Подробно о совещании расскажем сегодня.

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    Список новостей

 11 декабря 2017 
17:05   «Добрая дорога детства - 2017». 35 семейных команд Норильска приняли участие в городских соревнованиях по правилам дорожного движения. 16:50   В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay.
16:40   На старт! Внимание! Марш! Меньше двух недель осталось до благотворительного фестиваля «Добрый Норильск». 16:32   Чемпионат и первенство Норильска по мини-футболу набирают обороты.
16:18   Норильские подростки предпочли тему отзывчивости. В управлении образования Норильска рассказали, как школьники написали итоговое сочинение по русскому языку. 16:04   Современное искусство в городском пространстве. В норильском Молодежном центре Норильска прошел третий ежегодный общегородской форум «Моя территория».
15:39   Два соревнования – две победы. Норильчане приняли участие в первенстве Красноярского края по боксу среди девушек и отборочном турнире к первенству Сибири среди юниоров. 15:33   Прощание с «Несчастливцевым». В минувшие выходные в Норильском Заполярном театре драмы прошел последний показ спектакля по мотивам пьесы А. Н. Островского в постановке Анны Бабановой.
15:15   Из лидеров – в аутсайдеры. Флагман отечественного мини-футбола «Дина» без боя сдала «Норильскому никелю» четвертьфинальную игру Кубка России. 15:04   Как улучшить качество? В администрации Норильска обсуждали проблемы связи в свете последних порывов на ВОЛС.
14:13   Двое юных норильчан стали лауреатами международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей - 2017». 13:40   Агрессивное животное – реальная угроза. В Норильске разбирают ситуацию с появлением волка на улицах города.
12:49   Мало огня и много дыма. На строящемся здании перинатального центра в Норильске произошел пожар. 12:08   Билеты на будущий год уже продаются. К переходу аэропорта "Норильск" на летнее расписание нужно уточнить ожидаемый объем пассажироперевозки.
11:31   Новые высотки, малоэтажные дома или частный сектор? В Норильске снова появится жилищное строительство. 10:39   Завтра, 12 декабря, в Норильске пройдет общероссийский день приема граждан.
10:34   Сегодня норильчане почтут память погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе. 10:28   Председатель Союза норильских афганцев удостоен государственной награды.
10:10   В чем причина? В администрации Норильска обсуждают качество услуг интернета и сотовой связи.

 10 декабря 2017 
14:08   Осторожно, волк! Сегодня ночью на улицах Норильска был земечен дикий зверь

 8 декабря 2017 
17:52   Управляющие компании Норильска взяли курс на энергосбережение и повышение энергоэффективности 17:49   Норильские ученые примут участие в создании комплексной программы озеленения города
17:27   «Институт Крайнего севера» уходит в «Тихий омут». В ближайшее время в Норильске начнут разбирать аварийное здание НИИ сельского хозяйства, экологии и Арктики 17:01   Интернет вернулся в Норильск
16:50   В Норильске будут судить автомастера за угон дорогостоящего внедорожника, который оставили ему для покраски 16:40   Норильские депутаты готовятся к очередной сессии. Изменения в федеральном налоговом законодательстве потребовали внесения правок в муниципальные правовые акты.
16:35   В Норильске прошла двухмесячная профилактическая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь» 16:30   Норильчан приглашают на ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay
16:26   Восемь лет тюрьмы зубную пасту. Норильские полицейские по горячим следам задержали разбойника, напавшего на торговый павильон 16:09   В норильских школах и детских садах проводят замену отделки стен
13:52   В Норильске стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2018». 13:32   18 молодых норильчан получили заслуженные награды от главы города.
10:44   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на рейсы из/в Норильск на период третьего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта - с 4 июня по 22 сентября 2018 года.

 7 декабря 2017 
19:25   Сегодня в администрации Норильска обсуждался очередной проект федерального закона о развитии Арктической зоны России. 19:05   Андрей Клишас провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам.
19:04   Скоростной интернет должен вернуться в Норильск завтра к вечеру. Монтажники приступили к восстановлению поврежденного оптоволоконного кабеля. 17:32   Горняки план перевыполнили. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.
16:24   «Норникель» предлагает разработать «дорожную карту» стимулирования инвестиционной деятельности в Арктике. Компания выступила официальным партнером форума «Арктика: настоящее и будущее». 15:37   Самая северная пасека может появиться на плато Путорана. Норильские исследователи и краеведы задумались о «мёде насущном».
14:04   За состоянием фундаментов норильских зданий планируют наблюдать с помощью метода стоячих волн. 13:20   Названы причины срыва сроков. Счетная палата Красноярского края проверила использование средств, направленных на строительство перинатальных центров в Норильске и Ачинске.
13:10   Почти 450 млн рублей из городской казны направят в Норильске на капитальный ремонт общего имущества жилых домов в следующем году. 12:27   Норильчане, вылетающие в Ростов, будут приземляться в новом аэропорту. Сегодня новый а/п «Платов» примет первый пассажирский рейс.
12:05   Очередное ЧП на ВОЛС? В Норильске снова пропал высокоскоростной интернет. 11:36   Сегодня Красноярскому краю исполнилось 83 года.
11:29   2018 год в России объявлен Годом добровольца. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. 11:00   Норильские полицейские продолжают разыскивать 17-летнего подростка. Михаил Исаев ушел из дома 23 ноября и до сих пор не вернулся.
10:53   Сенатор Андрей Клишас прибыл сегодня в Норильск с рабочим визитом.

 6 декабря 2017 
19:21   В этот раз сроки не сорвут. В Норильске на строительстве перинатального центра полным ходом идут работы по внешней и внутренней отделке. 19:18   Норильской школе №8 присвоят имя летчика-космонавта Германа Титова. Этот вопрос сегодня обсуждали депутаты горсовета на заседании комиссии по социальной политике.




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