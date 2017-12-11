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11 декабря 2017, 10:28



Председатель Союза норильских афганцев удостоен государственной награды.

Объявление благодарности президента Российской Федерации является формой поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством. Торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и Красноярского края состоялось 7 декабря в городе Красноярске. Возможность лично получить заслуженную награду из рук исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса Валерий Шабурин получил благодаря финансовой поддержке Союза предпринимателей «Поддержка» в лице Владимира Потеряхина (ООО «Холод») и Юрия Рыбаса (ООО «Стройдел»), сообщили в пресс-службе администрации Норильска.

Просмотров:137 За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента Российской Федерации объявлена Валерию Шабурину, председателю правления местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов» (муниципального образования город Норильск), начальнику пункта управления хозяйственной части федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Норильский государственный индустриальный институт».Объявление благодарности президента Российской Федерации является формой поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством.Торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и Красноярского края состоялось 7 декабря в городе Красноярске. Возможность лично получить заслуженную награду из рук исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса Валерий Шабурин получил благодаря финансовой поддержке Союза предпринимателей «Поддержка» в лице Владимира Потеряхина (ООО «Холод») и Юрия Рыбаса (ООО «Стройдел»), сообщили в пресс-службе администрации Норильска.