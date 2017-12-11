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11 декабря 2017, 10:34



Сегодня норильчане почтут память погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе.

В мероприятии примут участие официальные лица города, представители ЗФ «Норникеля», молодежных, общественных и религиозных организаций, ветераны боевых действий в горячих точках, учащиеся общеобразовательных школ. Норильчане почтут память воинов, исполнявших свой служебный долг на Северном Кавказе, минутой молчания и возложением цветов к памятнику-мемориалу «Черный тюльпан».

Просмотров:132 Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе, состоится сегодня в 18.00 в Комсомольском парке у памятника-мемориала «Черный тюльпан».В мероприятии примут участие официальные лица города, представители ЗФ «Норникеля», молодежных, общественных и религиозных организаций, ветераны боевых действий в горячих точках, учащиеся общеобразовательных школ.Норильчане почтут память воинов, исполнявших свой служебный долг на Северном Кавказе, минутой молчания и возложением цветов к памятнику-мемориалу «Черный тюльпан».