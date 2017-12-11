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11 декабря 2017, 10:39



Завтра, 12 декабря, в Норильске пройдет общероссийский день приема граждан.

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Норильске: г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д. 69, 2-й этаж; Кайерканское территориальное управление администрации города Норильска: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9а; Талнахское территориальное управление администрации города Норильска: г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10. Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Просмотров:132 Глава города Норильска, должностные лица органов местного самоуправления города Норильска проведут личный прием граждан с 12 до 20 часов по местному времени по адресам:многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Норильске: г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д. 69, 2-й этаж;Кайерканское территориальное управление администрации города Норильска: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9а;Талнахское территориальное управление администрации города Норильска: г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10.Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).