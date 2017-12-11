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11 декабря 2017, 11:31



Новые высотки, малоэтажные дома или частный сектор? В Норильске снова появится жилищное строительство.

Ринат Ахметчин, глава Норильска, обозначил возможные направления решения проблемы: «Основная часть домов строилась практически единовременно, так что из-за износа восстанавливать надо сразу большой объем жилфонда. И чаще всего требуется полное восстановление дома. Мы планируем выйти на краевой и федеральный уровень с предложением о создании единой программы строительства и реконструкции жилья в Норильске. Речь идет о четырех вариантах: реставрация сталинок; возведение трехэтажных домов на ростверках; достройка пустующих коробок недостроенных домов, а также строительство новых домов». Власти Норильска намерены провести экономические расчеты и рассчитать целесообразность каждого из предложенных вариантов. Кстати, инвесторам строительства, возможно, будут предложены налоговые льготы. По мнению участников собрания, стоит привлечь новые научные разработки для возведения энергоэффективных домов, которые позволят застраивать с учетом нынешней архитектурной концепции города. Александр Пестряков, председатель НГСД, рассказал, что еще с лета Агентством развития Норильска прорабатывается возможность застройки частного сектора. По его словам, есть инвесторы, готовые вложиться в строительство частных домов (таунхаусов на несколько хозяев) из расчета 40-60 тысяч рублей на 1 м2. Стоимость такого дома оценивается (100 м2) в 5-6-миллионов рублей. Он также пояснил, что желающие приобрести в собственность подобное жилье в Норильске есть.

Просмотров:213 На сегодняшний день в Норильске около 400 домов (а это чуть менее половины) имеют деформации; 163 дома являются аварийными, газозолобетонные панели выходят из строя сразу на группе домов практически одновременно. Об этом говорилось на совещании о перспективах развития города в рамках визита в наш город делегации Законодательного собрания Красноярского края во главе со спикером Дмитрием Свиридовым. В частности, он отметил, что состоянию жилфонда надо уделить особое внимание. «Не думаю, что мы найдем деньги на все в вязи со сложной экономической ситуацией, но прописать алгоритм действия – наша обязанность», - подчеркнул Дмитрий Свиридов.Ринат Ахметчин, глава Норильска, обозначил возможные направления решения проблемы: «Основная часть домов строилась практически единовременно, так что из-за износа восстанавливать надо сразу большой объем жилфонда. И чаще всего требуется полное восстановление дома. Мы планируем выйти на краевой и федеральный уровень с предложением о создании единой программы строительства и реконструкции жилья в Норильске. Речь идет о четырех вариантах: реставрация сталинок; возведение трехэтажных домов на ростверках; достройка пустующих коробок недостроенных домов, а также строительство новых домов».Власти Норильска намерены провести экономические расчеты и рассчитать целесообразность каждого из предложенных вариантов.Кстати, инвесторам строительства, возможно, будут предложены налоговые льготы.По мнению участников собрания, стоит привлечь новые научные разработки для возведения энергоэффективных домов, которые позволят застраивать с учетом нынешней архитектурной концепции города.Александр Пестряков, председатель НГСД, рассказал, что еще с лета Агентством развития Норильска прорабатывается возможность застройки частного сектора. По его словам, есть инвесторы, готовые вложиться в строительство частных домов (таунхаусов на несколько хозяев) из расчета 40-60 тысяч рублей на 1 м2. Стоимость такого дома оценивается (100 м2) в 5-6-миллионов рублей. Он также пояснил, что желающие приобрести в собственность подобное жилье в Норильске есть.