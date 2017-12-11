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11 декабря 2017, 12:08



Билеты на будущий год уже продаются. К переходу аэропорта "Норильск" на летнее расписание нужно уточнить ожидаемый объем пассажироперевозки.

Малая авиация, которая могла бы частично решить вопрос с перелетами в столицу края, сейчас требует активного развития, отметил Владимир Демидов, глава комитета по промышленной политике, транспорту и связи Заксобрания края. Он пояснил, что стареющие самолеты типа Ан-24 можно будет заменить на новые самолеты Ил-114, но случится это не раньше 2020-2021 годов, когда первая партия лайнеров начнет полеты. Замена же всего парка произойдет к 2023-2024 годам. В трудном положении и водный транспорт: и этот вопрос надо обозначать в бюджете-2019. Владимир Демидов рассказал, что семь-десять лет назад на отрезке Енисея по маршруту Красноярск - Дудинка ходили 10-12 кораблей, за сезон ими пользовалось до 20 тысяч человек. Сегодня «корабельный флот» сократился до 2 кораблей - «Чкалов» и «Матросов». Однако спрос на водные перевозки велик, поэтому власти края будут пробовать войти в федеральную целевую программу поддержки водного транспорта, как это работает, например, на Волге, подчеркнул Владимир Демидов.

Просмотров:157 В следующем году количество пассажиров значительно возрастет, хотя и не достигнет обычного количества, отметил глава Норильска Ринат Ахметчин. Перевозить на материк будут самолеты типа Boeing (на борт будут брать на 20 человек меньше стандартной вместимости – для снижения грузоподъемности), кроме запланированных рейсов для увеличения пассажиропотока возможен и запуск дополнительных рейсов в Новосибирск. Аэропорт в марте переходит на летнее расписание, и до этого времени потребуется уточнить ожидаемый объем перевозки. Ринат Ахметчин пояснил, что ажиотажа не ожидается: более того, уже сегодня открыты продажи авиабилетов вплоть до 2 июня.Малая авиация, которая могла бы частично решить вопрос с перелетами в столицу края, сейчас требует активного развития, отметил Владимир Демидов, глава комитета по промышленной политике, транспорту и связи Заксобрания края. Он пояснил, что стареющие самолеты типа Ан-24 можно будет заменить на новые самолеты Ил-114, но случится это не раньше 2020-2021 годов, когда первая партия лайнеров начнет полеты. Замена же всего парка произойдет к 2023-2024 годам.В трудном положении и водный транспорт: и этот вопрос надо обозначать в бюджете-2019. Владимир Демидов рассказал, что семь-десять лет назад на отрезке Енисея по маршруту Красноярск - Дудинка ходили 10-12 кораблей, за сезон ими пользовалось до 20 тысяч человек. Сегодня «корабельный флот» сократился до 2 кораблей - «Чкалов» и «Матросов». Однако спрос на водные перевозки велик, поэтому власти края будут пробовать войти в федеральную целевую программу поддержки водного транспорта, как это работает, например, на Волге, подчеркнул Владимир Демидов.