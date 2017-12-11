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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:05 «Добрая дорога детства - 2017». 35 семейных команд Норильска приняли участие в городских соревнованиях по правилам дорожного движения.
16:50 В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay.
16:40 На старт! Внимание! Марш! Меньше двух недель осталось до благотворительного фестиваля «Добрый Норильск».
16:32 Чемпионат и первенство Норильска по мини-футболу набирают обороты.
16:18 Норильские подростки предпочли тему отзывчивости. В управлении образования Норильска рассказали, как школьники написали итоговое сочинение по русскому языку.
16:04 Современное искусство в городском пространстве. В норильском Молодежном центре Норильска прошел третий ежегодный общегородской форум «Моя территория».
15:39 Два соревнования – две победы. Норильчане приняли участие в первенстве Красноярского края по боксу среди девушек и отборочном турнире к первенству Сибири среди юниоров.
15:33 Прощание с «Несчастливцевым». В минувшие выходные в Норильском Заполярном театре драмы прошел последний показ спектакля по мотивам пьесы А. Н. Островского в постановке Анны Бабановой.
15:15 Из лидеров – в аутсайдеры. Флагман отечественного мини-футбола «Дина» без боя сдала «Норильскому никелю» четвертьфинальную игру Кубка России.
15:04 Как улучшить качество? В администрации Норильска обсуждали проблемы связи в свете последних порывов на ВОЛС.
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