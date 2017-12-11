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11 декабря 2017, 12:49

Мало огня и много дыма. На строящемся здании перинатального центра в Норильске произошел пожар.


Возгорание произошло в вестибюле перинатального центра. Как пояснил управляющий проекта строительства перинатального центра компании-подрядчика «ООО «Медкон» Денис Недосеков, над местом складирования утеплителя проводились сварочные работы, искра упала вниз и произошло возгорание. В состав утеплителя входит полистирол, который имеет высокую степень дымообразования, поэтому в результате пожара копотью покрылись весь вестибюль площадью 256 кв. м и лестничная клетка. Из людей никто не пострадал, всех вовремя эвакуировали из здания.
Пожарные, приехавшие на вызов, быстро потушили пламя, правда, при этом им пришлось разбить четыре окна вестибюля.
Как отметил Денис Недосеков, из примерно 12 кубометров утеплителя, складированного в помещении, огнем повреждено около четырех кубов. Он также подчеркнул, что виновные в происшествии установлены и будут наказаны. Закопченные стены почистят, вместо разбитых окон вставят новые. Восстановительные работы завершат уже на этой неделе.

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11:31   Новые высотки, малоэтажные дома или частный сектор? В Норильске снова появится жилищное строительство. 10:39   Завтра, 12 декабря, в Норильске пройдет общероссийский день приема граждан.
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 7 декабря 2017 
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19:04   Скоростной интернет должен вернуться в Норильск завтра к вечеру. Монтажники приступили к восстановлению поврежденного оптоволоконного кабеля. 17:32   Горняки план перевыполнили. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.
16:24   «Норникель» предлагает разработать «дорожную карту» стимулирования инвестиционной деятельности в Арктике. Компания выступила официальным партнером форума «Арктика: настоящее и будущее». 15:37   Самая северная пасека может появиться на плато Путорана. Норильские исследователи и краеведы задумались о «мёде насущном».
14:04   За состоянием фундаментов норильских зданий планируют наблюдать с помощью метода стоячих волн. 13:20   Названы причины срыва сроков. Счетная палата Красноярского края проверила использование средств, направленных на строительство перинатальных центров в Норильске и Ачинске.
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12:05   Очередное ЧП на ВОЛС? В Норильске снова пропал высокоскоростной интернет. 11:36   Сегодня Красноярскому краю исполнилось 83 года.
11:29   2018 год в России объявлен Годом добровольца. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. 11:00   Норильские полицейские продолжают разыскивать 17-летнего подростка. Михаил Исаев ушел из дома 23 ноября и до сих пор не вернулся.
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 6 декабря 2017 
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