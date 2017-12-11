Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 декабря 2017, 12:49



Мало огня и много дыма. На строящемся здании перинатального центра в Норильске произошел пожар.

Пожарные, приехавшие на вызов, быстро потушили пламя, правда, при этом им пришлось разбить четыре окна вестибюля. Как отметил Денис Недосеков, из примерно 12 кубометров утеплителя, складированного в помещении, огнем повреждено около четырех кубов. Он также подчеркнул, что виновные в происшествии установлены и будут наказаны. Закопченные стены почистят, вместо разбитых окон вставят новые. Восстановительные работы завершат уже на этой неделе.

Просмотров:191 Возгорание произошло в вестибюле перинатального центра. Как пояснил управляющий проекта строительства перинатального центра компании-подрядчика «ООО «Медкон» Денис Недосеков, над местом складирования утеплителя проводились сварочные работы, искра упала вниз и произошло возгорание. В состав утеплителя входит полистирол, который имеет высокую степень дымообразования, поэтому в результате пожара копотью покрылись весь вестибюль площадью 256 кв. м и лестничная клетка. Из людей никто не пострадал, всех вовремя эвакуировали из здания.Пожарные, приехавшие на вызов, быстро потушили пламя, правда, при этом им пришлось разбить четыре окна вестибюля.Как отметил Денис Недосеков, из примерно 12 кубометров утеплителя, складированного в помещении, огнем повреждено около четырех кубов. Он также подчеркнул, что виновные в происшествии установлены и будут наказаны. Закопченные стены почистят, вместо разбитых окон вставят новые. Восстановительные работы завершат уже на этой неделе.