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11 декабря 2017, 13:40



Агрессивное животное – реальная угроза. В Норильске разбирают ситуацию с появлением волка на улицах города.

Зверь предположительно - волк: примерно 70 см в холке, серо-белого цвета. Службы МЧС и полиции провели поисковые мероприятия, осмотрены улица Нансена, Молодежный проезд, часть улиц Комсомольская и Набережная Урванцева, а также дворовые территории в вышеуказанном районе, но зверя обнаружить не удалось. К вечеру в социальных сетях появилась информация с фото о том, что волка якобы застрелили. Однако сегодня утром в администрации эту информацию опровергли. Зверя никто больше не видел, тем не менее опасность его повторного появления не исключена. Эту тему сегодня обсуждали в администрации города на совещании главы Норильска с представителями сотовых операторов. Дело в том, что для оповещения жителей города о появлении агрессивного животного на улицах Норильска был задействован ресурс городской справки-автомата 007. Однако погодой люди чаще интересуются в рабочие дни и многие были не в курсе опасности. Меж тем от укусов зверя пострадали три человека. И глава города Ринат Ахметчин выразил обеспокоенность проблемой оповещения горожан в непредвиденных ситуациях. В ходе обсуждения выяснилось, что все сотовые операторы готовы в случае чрезвычайных ситуаций, таких, например, как внезапное отключение электричества или появление на улицах города дикого зверя, доводить до сведения норильчан оперативную информацию с помощью смс-рассылки и голосовых сообщений. Операторы сотовой связи подготовят предложения по организации этой работы и представят их главе в ближайшее время.

Просмотров:270 Накануне в Норильске в социальных сетях активно распространялась информация о замеченном в городе агрессивном животном. Как было отмечено, появление его было зафиксировано в районе улиц Нансена, Комсомольской и Молодежного проезда.Зверь предположительно - волк: примерно 70 см в холке, серо-белого цвета. Службы МЧС и полиции провели поисковые мероприятия, осмотрены улица Нансена, Молодежный проезд, часть улиц Комсомольская и Набережная Урванцева, а также дворовые территории в вышеуказанном районе, но зверя обнаружить не удалось.К вечеру в социальных сетях появилась информация с фото о том, что волка якобы застрелили. Однако сегодня утром в администрации эту информацию опровергли. Зверя никто больше не видел, тем не менее опасность его повторного появления не исключена.Эту тему сегодня обсуждали в администрации города на совещании главы Норильска с представителями сотовых операторов. Дело в том, что для оповещения жителей города о появлении агрессивного животного на улицах Норильска был задействован ресурс городской справки-автомата 007. Однако погодой люди чаще интересуются в рабочие дни и многие были не в курсе опасности. Меж тем от укусов зверя пострадали три человека. И глава города Ринат Ахметчин выразил обеспокоенность проблемой оповещения горожан в непредвиденных ситуациях.В ходе обсуждения выяснилось, что все сотовые операторы готовы в случае чрезвычайных ситуаций, таких, например, как внезапное отключение электричества или появление на улицах города дикого зверя, доводить до сведения норильчан оперативную информацию с помощью смс-рассылки и голосовых сообщений. Операторы сотовой связи подготовят предложения по организации этой работы и представят их главе в ближайшее время.