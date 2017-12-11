Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 декабря 2017, 14:13



Двое юных норильчан стали лауреатами международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей - 2017».

Настя изобразила металлургов за работой, а маленький Никита нарисовал горняка и предупредил, что курить под землей – опасно. Международный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей - 2017» был организован и проведен Национальной ассоциацией центров охраны труда совместно с Фондом содействия инновациям, Общественным советом при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, Европейской ассоциацией практикующих специалистов в области охраны труда. Главная цель конкурса - формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья, развития творческих способностей и любознательности у детей, а также привлечения внимания детей к профессиям технической сферы. Всего на суд жюри было представлено 1270 рисунков детей и подростков, конкурсной комиссией определено полторы сотни победителей в трех возрастных категориях: дошкольники, младшие школьники, старшие школьники. И два из 150 дипломов достались норильчанам.

Просмотров:110 Дипломами лауреатов награждены: Анастасия Коваленко, учащаяся МБУ ДО «Норильская детская художественная школа», и Никита Гвоздев, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 74 «Земляничка».Настя изобразила металлургов за работой, а маленький Никита нарисовал горняка и предупредил, что курить под землей – опасно.Международный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей - 2017» был организован и проведен Национальной ассоциацией центров охраны труда совместно с Фондом содействия инновациям, Общественным советом при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, Европейской ассоциацией практикующих специалистов в области охраны труда.Главная цель конкурса - формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья, развития творческих способностей и любознательности у детей, а также привлечения внимания детей к профессиям технической сферы.Всего на суд жюри было представлено 1270 рисунков детей и подростков, конкурсной комиссией определено полторы сотни победителей в трех возрастных категориях: дошкольники, младшие школьники, старшие школьники. И два из 150 дипломов достались норильчанам.