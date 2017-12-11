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11 декабря 2017, 15:04



Как улучшить качество? В администрации Норильска обсуждали проблемы связи в свете последних порывов на ВОЛС.

Как было отмечено на совещании, у каждого оператора сотовой связи есть спутниковый резерв, и при повреждении ВОЛС переключаются на спутниковый канал. Однако проблема в том, что объема спутниковой связи, зарезервированного операторами на такие случаи, оказалось недостаточно. Вопрос расширения спутникового резерва будет рассматриваться каждым оператором в рабочем порядке. Например, представитель «Билайна» Олеся Максимова заявила, что объем спутникового резерва они увеличивать не будут, поскольку и при разрыве кабеля ВОЛС интернет у них был. В МТС же, работа которого и вызвала у горожан больше всего нареканий, сейчас идет согласование увеличения объема. Как пояснил представитель компании, экономически невыгодно одновременное использование и ВОЛС, и спутникового канала связи. Татьяна Мохова, генеральный директор компании «Единство», которая работала над реализацией проекта ВОЛС, напомнила, что сегодня линия работает в тестовом режиме. Промышленная эксплуатация начнется со II квартала 2018 года. «Тестовая эксплуатация собственно и нужна для того, чтобы протестировать «поведение волокна» и наши возможности и способности по организации обслуживания и устранению инцидентов. Основная проблема заключается в том, что аналогичных проектов нет, поэтому только на практике можно понять, как правильно действовать в момент разрыва и повреждений», - подчеркнула Мохова. Она пояснила, что оптоволоконная линия связи состоит из сетевых узлов и кабеля. Сетевые узлы имеют систему дублирования, и если с ними что-то случается, то переход на резервный канал происходит достаточно быстро. Самое страшное – это порыв. В первый раз он был устранен за 31 час, во второй - за 35 часов. Регламент же реагирования при инциденте – 72 часа. Особо Мохова отметила, что разрывы кабеля ВОЛС, произошедшие дважды за последний месяц, не связаны с плохим качеством кабеля. Оба раза причиной сбоев в работе ВОЛС стал техногенный фактор. Слухи о том, что кабель трескается на морозе, не соответствуют действительности. Татьяна Мохова обратила внимание на то, что проект ВОЛС на территории реализовывался с учетом климатических условий, и используемый кабель способен выдержать и ветровые нагрузки, и температурные. Вот чего кабель не выдерживает – так это вмешательство человека. «Каждый новый инцидент приносит нам новые знания и позволяет нам улучшаться, - подчеркнула Мохова. - Это касается и обслуживания ВОЛС, и взаимодействия с операторами связи, и их реагирования на сбои в работе ВОЛС».

Просмотров:124 Главу города Рината Ахметчина в первую очередь интересовало, есть ли у операторов сотовой связи, работающих на территории, возможность переключения на спутниковый канал связи в случае сбоев в работе ВОЛС. Для этого на совещание пригласили представителей всех сотовых операторов, работающих на территории.Как было отмечено на совещании, у каждого оператора сотовой связи есть спутниковый резерв, и при повреждении ВОЛС переключаются на спутниковый канал. Однако проблема в том, что объема спутниковой связи, зарезервированного операторами на такие случаи, оказалось недостаточно. Вопрос расширения спутникового резерва будет рассматриваться каждым оператором в рабочем порядке. Например, представитель «Билайна» Олеся Максимова заявила, что объем спутникового резерва они увеличивать не будут, поскольку и при разрыве кабеля ВОЛС интернет у них был. В МТС же, работа которого и вызвала у горожан больше всего нареканий, сейчас идет согласование увеличения объема. Как пояснил представитель компании, экономически невыгодно одновременное использование и ВОЛС, и спутникового канала связи.Татьяна Мохова, генеральный директор компании «Единство», которая работала над реализацией проекта ВОЛС, напомнила, что сегодня линия работает в тестовом режиме. Промышленная эксплуатация начнется со II квартала 2018 года.«Тестовая эксплуатация собственно и нужна для того, чтобы протестировать «поведение волокна» и наши возможности и способности по организации обслуживания и устранению инцидентов. Основная проблема заключается в том, что аналогичных проектов нет, поэтому только на практике можно понять, как правильно действовать в момент разрыва и повреждений», - подчеркнула Мохова.Она пояснила, что оптоволоконная линия связи состоит из сетевых узлов и кабеля. Сетевые узлы имеют систему дублирования, и если с ними что-то случается, то переход на резервный канал происходит достаточно быстро. Самое страшное – это порыв. В первый раз он был устранен за 31 час, во второй - за 35 часов. Регламент же реагирования при инциденте – 72 часа.Особо Мохова отметила, что разрывы кабеля ВОЛС, произошедшие дважды за последний месяц, не связаны с плохим качеством кабеля. Оба раза причиной сбоев в работе ВОЛС стал техногенный фактор. Слухи о том, что кабель трескается на морозе, не соответствуют действительности.Татьяна Мохова обратила внимание на то, что проект ВОЛС на территории реализовывался с учетом климатических условий, и используемый кабель способен выдержать и ветровые нагрузки, и температурные. Вот чего кабель не выдерживает – так это вмешательство человека.«Каждый новый инцидент приносит нам новые знания и позволяет нам улучшаться, - подчеркнула Мохова. - Это касается и обслуживания ВОЛС, и взаимодействия с операторами связи, и их реагирования на сбои в работе ВОЛС».