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11 декабря 2017, 15:15



Из лидеров – в аутсайдеры. Флагман отечественного мини-футбола «Дина» без боя сдала «Норильскому никелю» четвертьфинальную игру Кубка России.

С начала нынешнего сезона клуб уже распродал ключевых игроков, некоторые из них, к слову, пополнили ряды никельщиков. И слухи о том, что многократный чемпион близок к финансовому краху, все больше подтверждаются. Впрочем, в Суперлиге дела у «Дины» уже пошли под откос – сегодня команда занимает в таблице предпоследнее, 11-е место, имея в своем активе всего четыре набранных очка. Таким образом, «Норникель», без боя прошедший 1/4 финала Кубка, в полуфинале встретится с победителем пары «Автодор» - «Синара» (в первой игре победу праздновала «Синара» - 3:2). Уже известен первый участник полуфинала – это «Газпром-ЮГРА», одолевший «Ухту», - 4:2 и 5:3. Югорчане в 1/2 финала сразятся с «КПРФ» или «Сибиряком». Напомним, что другой гранд российского мини-футбола 11-кратный чемпион «Динамо» по причине нестабильного финансового положения вынужден был отпустить сильнейших футболистов и попрощаться с пропиской в Суперлиге. Остается добавить, что наилучшим выступлением норильчан в Кубке России являются финалы сезонов 1999-2000 и 2014-2015 годов – в обоих случаях северяне уступили соперникам. Ближайшую встречу МФК «Норильский никель» проведет в рамках девятого тура Суперлиги против «Сибиряка», в активе которого сейчас 31 очко и второе место в турнирной таблице. У «Норникеля» 19 очков и шестое место. Игры состоятся 14 и 15 декабря во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00.

Просмотров:102 Игра должна была состояться накануне, 10 декабря, когда во всем мире праздновали День футбола. Сначала москвичи попросили перенести встречу из Норильска в Троицк, где они проводят свои домашние матчи, а когда норильчане уже было собрались вылетать, из стана пушкарей прозвучало заявление о том, что «Дина» снимается с розыгрыша Кубка России сезона 2017-2018 годов. «Причина - невозможность в настоящий момент выставить полноценный состав команды в соответствии с требованиями регламента», - говорится в официальном заявлении.С начала нынешнего сезона клуб уже распродал ключевых игроков, некоторые из них, к слову, пополнили ряды никельщиков. И слухи о том, что многократный чемпион близок к финансовому краху, все больше подтверждаются. Впрочем, в Суперлиге дела у «Дины» уже пошли под откос – сегодня команда занимает в таблице предпоследнее, 11-е место, имея в своем активе всего четыре набранных очка.Таким образом, «Норникель», без боя прошедший 1/4 финала Кубка, в полуфинале встретится с победителем пары «Автодор» - «Синара» (в первой игре победу праздновала «Синара» - 3:2). Уже известен первый участник полуфинала – это «Газпром-ЮГРА», одолевший «Ухту», - 4:2 и 5:3. Югорчане в 1/2 финала сразятся с «КПРФ» или «Сибиряком».Напомним, что другой гранд российского мини-футбола 11-кратный чемпион «Динамо» по причине нестабильного финансового положения вынужден был отпустить сильнейших футболистов и попрощаться с пропиской в Суперлиге.Остается добавить, что наилучшим выступлением норильчан в Кубке России являются финалы сезонов 1999-2000 и 2014-2015 годов – в обоих случаях северяне уступили соперникам.Ближайшую встречу МФК «Норильский никель» проведет в рамках девятого тура Суперлиги против «Сибиряка», в активе которого сейчас 31 очко и второе место в турнирной таблице. У «Норникеля» 19 очков и шестое место. Игры состоятся 14 и 15 декабря во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00.