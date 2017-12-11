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11 декабря 2017, 15:33



Прощание с «Несчастливцевым». В минувшие выходные в Норильском Заполярном театре драмы прошел последний показ спектакля по мотивам пьесы А. Н. Островского в постановке Анны Бабановой.

Завершающий показ трагикомичной истории про актерскую судьбу и ее изменчивость провожали тепло. В театре был аншлаг. После показа актеры соорудили для своего зрителя остроумный капустник, в котором мягко намекнули на то, что неплохо было бы «Бенефис Геннадия Несчастливцева» оставить в репертуарном плане… Тем не менее принятое театром решение об «отставке» спектакля уже не отменить. Безусловно, «Бенефис» заслуживает только добрых слов и воспоминаний: объемная и серьезная работа, в которой была занята почти вся труппа, свидетельствовала о незаурядности и высоком профессионализме норильских артистов, о собственном почерке режиссера Бабановой, ее умении совмещать старые и новые формы, способности делать жизнерадостный, открытый и зрелищный театр, театр-праздник. По словам Ольги Сенаторовой, главного редактора газеты «Театральное дело», программного директора фестиваля «У золотых ворот» (Владимир), автора и руководителя фестиваля «Театральный олимп» (Сочи), спектакль «Бенефис Геннадия Несчастливцева» был заметным поворотом в жизни норильского театра от тонкого психологизма к настоящему пиршеству театральных форм, а новый объем в нем обеспечивался в первую очередь мужскими ролями в исполнении Сергея Ребрия (Несчастливцев) и Романа Лесика (Счастливцев). Варвара Бабаянц, сыгравшая Улиту, и Александр Носырев (Буланов) на Красноярском региональном фестивале «Театральная весна» в 2015 году стали победителями в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана». Заметные и очень удачные актерские партии в этой комедийной сюите исполняли Лариса Ребрий (Гурмыжская), Денис Чайников (Восмибратов) и другие артисты.

Просмотров:89 Напомним, премьера спектакля «Бенефис Геннадия Несчастливцева» по мотивам известного «Леса» состоялась 28 июня 2014 года, ею открывался 73-й творческий сезон нашей «маяковки». Спектакль прожил три с половиной года.Завершающий показ трагикомичной истории про актерскую судьбу и ее изменчивость провожали тепло. В театре был аншлаг. После показа актеры соорудили для своего зрителя остроумный капустник, в котором мягко намекнули на то, что неплохо было бы «Бенефис Геннадия Несчастливцева» оставить в репертуарном плане… Тем не менее принятое театром решение об «отставке» спектакля уже не отменить.Безусловно, «Бенефис» заслуживает только добрых слов и воспоминаний: объемная и серьезная работа, в которой была занята почти вся труппа, свидетельствовала о незаурядности и высоком профессионализме норильских артистов, о собственном почерке режиссера Бабановой, ее умении совмещать старые и новые формы, способности делать жизнерадостный, открытый и зрелищный театр, театр-праздник.По словам Ольги Сенаторовой, главного редактора газеты «Театральное дело», программного директора фестиваля «У золотых ворот» (Владимир), автора и руководителя фестиваля «Театральный олимп» (Сочи), спектакль «Бенефис Геннадия Несчастливцева» был заметным поворотом в жизни норильского театра от тонкого психологизма к настоящему пиршеству театральных форм, а новый объем в нем обеспечивался в первую очередь мужскими ролями в исполнении Сергея Ребрия (Несчастливцев) и Романа Лесика (Счастливцев). Варвара Бабаянц, сыгравшая Улиту, и Александр Носырев (Буланов) на Красноярском региональном фестивале «Театральная весна» в 2015 году стали победителями в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана». Заметные и очень удачные актерские партии в этой комедийной сюите исполняли Лариса Ребрий (Гурмыжская), Денис Чайников (Восмибратов) и другие артисты.