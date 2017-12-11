Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 декабря 2017, 15:39



Два соревнования – две победы. Норильчане приняли участие в первенстве Красноярского края по боксу среди девушек и отборочном турнире к первенству Сибири среди юниоров.

У девушек первое место в возрастной группе 2001—2002 годов в весовой категории 54 килограмма заняла Карина Федорова. Она одержала две победы над соперницами из Красноярска. Впереди у нее выступление на первенстве Сибири в городе Междуреченске с 23 по 30 января. Максим Трофимов, тренер Карины, высоко оценивает успехи своей воспитанницы: «Мы ехали за выигрышем – другой цели не ставили. Слишком далеко забрались, чтобы просто поучаствовать в соревнованиях и набраться опыта. Карина занимается боксом всего два года, но уже является двукратной чемпионкой края и бронзовым призером Сибирского федерального округа». Из-за того что у девушки нет партнерш ее возраста (кроме нее боксом в городе занимается только еще одна девочка 12 лет), Карина боксирует в паре с парнями. В этом, говорит она сама, есть и преимущество (нагрузки для всех одинаковые), и недостаток: все же в полную силу драться парни не решаются.

Просмотров:94 Состязания прошли в Красноярске. Среди юниоров победу одержал Эреджеп Мухтаров в весовой категории 49 килограммов. Эреджеп провел два победных боя с соперниками из Красноярска и Дивногорска. Теперь норильчанину предстоит участие в первенстве Сибири в Чите, которое будет проходить с 9 по 15 января.У девушек первое место в возрастной группе 2001—2002 годов в весовой категории 54 килограмма заняла Карина Федорова. Она одержала две победы над соперницами из Красноярска. Впереди у нее выступление на первенстве Сибири в городе Междуреченске с 23 по 30 января.Максим Трофимов, тренер Карины, высоко оценивает успехи своей воспитанницы: «Мы ехали за выигрышем – другой цели не ставили. Слишком далеко забрались, чтобы просто поучаствовать в соревнованиях и набраться опыта. Карина занимается боксом всего два года, но уже является двукратной чемпионкой края и бронзовым призером Сибирского федерального округа».Из-за того что у девушки нет партнерш ее возраста (кроме нее боксом в городе занимается только еще одна девочка 12 лет), Карина боксирует в паре с парнями. В этом, говорит она сама, есть и преимущество (нагрузки для всех одинаковые), и недостаток: все же в полную силу драться парни не решаются.