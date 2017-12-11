Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 декабря 2017, 16:04



Современное искусство в городском пространстве. В норильском Молодежном центре Норильска прошел третий ежегодный общегородской форум «Моя территория».

Докладчиком блока «Урбан-сессия» стала красноярский эксперт, организатор Международного ресайкл-арт фестиваля Ольга Цуканова. Она рассказала слушателям об интересных практиках жителей Красноярска в сфере городского благоустройства, понятии ресайклинг-арта (направление современного искусства, основанное на превращении старых, отслуживших предметов быта в новые арт-объекты), а также об актуальных тенденциях в этом направлении и об опыте организации городского фестиваля. Блок «Урбан-форум» включал в себя деловую игру для горожан «Мой город» по выработке практических решений, направленных на благоустройство территории, и дискуссионную площадку с участием экспертов из различных организаций Норильска. В игре приняли участие 40 норильчан. Разбившись на команды, они обсудили имеющиеся в городе проблемы в сфере городского благоустройства и предложили пути их решения. Среди них идея альтернативного озеленения города, методы борьбы со свалками бытового мусора в тундровой зоне, возможность объединения местных локальных сообществ инициативных жителей в единое целое. Несколько решений экспертного совета и лучшие идеи норильчан по итогам деловой игры были включены в очередную резолюцию форума, которая будет опубликована на интернет-ресурсах Молодежного центра до 20 декабря. Кстати, из десяти проектов, отобранных по результатам деловой игры, четыре были признаны экспертами форума лучшими, их авторов наградили сувенирной продукцией, отметили в Молодежном центре. Заключительным блоком форума стал «Урбан-фест», в рамках которого участники посетили мастер-класс от Ларисы Дегтярь по изготовлению поделок из бросового материала (мастерица известна норильчанам благодаря своим арт-объектам на железнодорожном переезде района Талнах) ,и попробовали свои силы в искусстве граффити на дне открытых дверей проекта «Школа стрит-арта».

Просмотров:79 Форум состоял их трех блоков, каждый из которых имел свои цели и был рассчитан на определенную аудиторию.Докладчиком блока «Урбан-сессия» стала красноярский эксперт, организатор Международного ресайкл-арт фестиваля Ольга Цуканова. Она рассказала слушателям об интересных практиках жителей Красноярска в сфере городского благоустройства, понятии ресайклинг-арта (направление современного искусства, основанное на превращении старых, отслуживших предметов быта в новые арт-объекты), а также об актуальных тенденциях в этом направлении и об опыте организации городского фестиваля.Блок «Урбан-форум» включал в себя деловую игру для горожан «Мой город» по выработке практических решений, направленных на благоустройство территории, и дискуссионную площадку с участием экспертов из различных организаций Норильска. В игре приняли участие 40 норильчан. Разбившись на команды, они обсудили имеющиеся в городе проблемы в сфере городского благоустройства и предложили пути их решения. Среди них идея альтернативного озеленения города, методы борьбы со свалками бытового мусора в тундровой зоне, возможность объединения местных локальных сообществ инициативных жителей в единое целое. Несколько решений экспертного совета и лучшие идеи норильчан по итогам деловой игры были включены в очередную резолюцию форума, которая будет опубликована на интернет-ресурсах Молодежного центра до 20 декабря. Кстати, из десяти проектов, отобранных по результатам деловой игры, четыре были признаны экспертами форума лучшими, их авторов наградили сувенирной продукцией, отметили в Молодежном центре.Заключительным блоком форума стал «Урбан-фест», в рамках которого участники посетили мастер-класс от Ларисы Дегтярь по изготовлению поделок из бросового материала (мастерица известна норильчанам благодаря своим арт-объектам на железнодорожном переезде района Талнах) ,и попробовали свои силы в искусстве граффити на дне открытых дверей проекта «Школа стрит-арта».