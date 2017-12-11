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11 декабря 2017, 16:18



Норильские подростки предпочли тему отзывчивости. В управлении образования Норильска рассказали, как школьники написали итоговое сочинение по русскому языку.

Продолжительность написания работы составила 235 минут. Для каждого субъекта РФ был предусмотрен свой набор тем, их направления были заданы заранее. Точная же формулировка тем была озвучена непосредственно перед написанием сочинения. Норильчане относятся к Сибирскому федеральному округу, на выбор было пять следующих тем: 1. Как вы понимаете фразу из романа М. А. Булгакова «Белая гвардия»: «Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете»? 2. Какого человека называют отзывчивым? 3. В чём разница между целью и мечтой? 4. В каких жизненных ситуациях нужно быть готовым к смелым поступкам? 5. Когда человек может чувствовать себя одиноким в обществе? Самое большее число детей (582 человека из 1203) предпочли тему под номером два и рассуждали про отзывчивость. На втором месте - тема номер четыре, про смелость и поступки. Самой непопулярной (92 человека) оказалась первая тема, требовавшая знания булгаковского романа. Третье место разделили темы под номерами три и пять, про цели и мечты, а также об одиночестве. Напомним, сочинения должны отвечать таким критериям, объём итогового сочинения, самостоятельность написания, соответствие теме, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения. Работы норильских школьников уже оценили местные учителя, спорные «незачетные» сочинения дополнительно отсмотрели специалисты норильского образовательно-методического центра. Завтра, 12 декабря, сочинения в отсканированном виде отправят в Красноярск. Те школьники, которые не получат зачёт, смогут переписать сочинение в дополнительные дни – 7 февраля и 16 мая 2018 года.

Просмотров:82 6 декабря 1201 одиннадцатикассник Большого Норильска, а также двое студентов местных колледжей писали итоговое сочинение по русскому языку, которое является основным «пропуском» к итоговой государственной аттестации.Продолжительность написания работы составила 235 минут. Для каждого субъекта РФ был предусмотрен свой набор тем, их направления были заданы заранее. Точная же формулировка тем была озвучена непосредственно перед написанием сочинения.Норильчане относятся к Сибирскому федеральному округу, на выбор было пять следующих тем:1. Как вы понимаете фразу из романа М. А. Булгакова «Белая гвардия»: «Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете»?2. Какого человека называют отзывчивым?3. В чём разница между целью и мечтой?4. В каких жизненных ситуациях нужно быть готовым к смелым поступкам?5. Когда человек может чувствовать себя одиноким в обществе?Самое большее число детей (582 человека из 1203) предпочли тему под номером два и рассуждали про отзывчивость. На втором месте - тема номер четыре, про смелость и поступки. Самой непопулярной (92 человека) оказалась первая тема, требовавшая знания булгаковского романа. Третье место разделили темы под номерами три и пять, про цели и мечты, а также об одиночестве.Напомним, сочинения должны отвечать таким критериям, объём итогового сочинения, самостоятельность написания, соответствие теме, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения.Работы норильских школьников уже оценили местные учителя, спорные «незачетные» сочинения дополнительно отсмотрели специалисты норильского образовательно-методического центра. Завтра, 12 декабря, сочинения в отсканированном виде отправят в Красноярск. Те школьники, которые не получат зачёт, смогут переписать сочинение в дополнительные дни – 7 февраля и 16 мая 2018 года.