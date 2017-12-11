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11 декабря 2017, 16:32



Чемпионат и первенство Норильска по мини-футболу набирают обороты.

Продолжает свое падение в нижнюю часть турнирной таблицы некогда грозный «Строитель», который на этот раз уступил резерву «Норильского никеля», - 5:6 и таким образом опустился на предпоследнее, восьмое место, с тремя очками. В свою очередь «Норникель-М» с четырьмя очками поднялся на шестую строчку. Уверенную игру показывает «Таймыр»: если в прошлом туре дудинчане были на голову сильнее никельщиков - 9:2, то на этот раз они и вовсе не оставили камня на камне от «Арктики» - 11:3. В итоге в турнирной сетке «Таймыр» и «Арктика» теперь делят четвертое место, имея по шесть очков. В субботу, 16 декабря, команды встретятся в шестом туре. А 17 декабря будут проведены матчи седьмого тура. Во второй лиге в шестом туре «Строитель-2» уверенно переиграл «Кайеркан» - 10:3, у «Океана-Д» и «Спартака» была зафиксирована боевая ничья – 3:3, «Механик» побил «Норникель-2002» - 6:3, а «Металлист» уступил «Искре» - 1:4. Таким образом, в этой лиге лидер также не знает поражений – у «Механика» пять побед из пяти возможных. «Кайеркан» и «Строитель-2» делят второе место с 12 очками, при этом у строителей на игру больше. «Океан-Д» с 10 очками - на четвертой позиции. Следом идут «Цементник» (девять очков и пятое место), «Искра» (6-5), «Спартак» (4-7), «Металлист» (3-8). Замыкает турнирную таблицу «Норникель-2002», уступивший во всех шести встречах первенства. В Третьей лиге «Обогатитель» вновь добился нужного для себя результата, на этот раз без особого труда разобравшись на выезде с дудинским «Севером», - 6:2. Кроме того, в седьмом туре «Алиабад» неожиданно выиграл у «Мотора» - 9:6, «Транспортник» закономерно уступил «Динамо» - 2:7, а «Масаллы» оказался слабее «Металлурга» - 4:5. В низшей лиге на первое место выбрался «Обогатитель» (16 очков), строчкой ниже с очковым отставанием расположился «Мотор», на третью позицию с 13 очками поднялся «Металлург». Следом идут «Север» (пятое место и девять очков), «Алиабад» (6-9), «Масаллы» (7-6), «Олдбой» (8-2) и «Транспортник» (9-0).

Просмотров:74 В Первой лиге безоговорочно лидирует «Ремонтник», в прошедшем туре уверенно переигравший «Туран-Газпром», - 15:2. В пяти стартовых играх чемпионата ремонтники идут без осечек, имея 15 очков из 15 возможных. Второе и третье места за собой сохраняют «Океан» и «Медеплавильщик», у которых по 10 очков.Продолжает свое падение в нижнюю часть турнирной таблицы некогда грозный «Строитель», который на этот раз уступил резерву «Норильского никеля», - 5:6 и таким образом опустился на предпоследнее, восьмое место, с тремя очками. В свою очередь «Норникель-М» с четырьмя очками поднялся на шестую строчку. Уверенную игру показывает «Таймыр»: если в прошлом туре дудинчане были на голову сильнее никельщиков - 9:2, то на этот раз они и вовсе не оставили камня на камне от «Арктики» - 11:3. В итоге в турнирной сетке «Таймыр» и «Арктика» теперь делят четвертое место, имея по шесть очков. В субботу, 16 декабря, команды встретятся в шестом туре. А 17 декабря будут проведены матчи седьмого тура.Во второй лиге в шестом туре «Строитель-2» уверенно переиграл «Кайеркан» - 10:3, у «Океана-Д» и «Спартака» была зафиксирована боевая ничья – 3:3, «Механик» побил «Норникель-2002» - 6:3, а «Металлист» уступил «Искре» - 1:4.Таким образом, в этой лиге лидер также не знает поражений – у «Механика» пять побед из пяти возможных. «Кайеркан» и «Строитель-2» делят второе место с 12 очками, при этом у строителей на игру больше. «Океан-Д» с 10 очками - на четвертой позиции. Следом идут «Цементник» (девять очков и пятое место), «Искра» (6-5), «Спартак» (4-7), «Металлист» (3-8). Замыкает турнирную таблицу «Норникель-2002», уступивший во всех шести встречах первенства.В Третьей лиге «Обогатитель» вновь добился нужного для себя результата, на этот раз без особого труда разобравшись на выезде с дудинским «Севером», - 6:2. Кроме того, в седьмом туре «Алиабад» неожиданно выиграл у «Мотора» - 9:6, «Транспортник» закономерно уступил «Динамо» - 2:7, а «Масаллы» оказался слабее «Металлурга» - 4:5.В низшей лиге на первое место выбрался «Обогатитель» (16 очков), строчкой ниже с очковым отставанием расположился «Мотор», на третью позицию с 13 очками поднялся «Металлург». Следом идут «Север» (пятое место и девять очков), «Алиабад» (6-9), «Масаллы» (7-6), «Олдбой» (8-2) и «Транспортник» (9-0).