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11 декабря 2017, 16:40



На старт! Внимание! Марш! Меньше двух недель осталось до благотворительного фестиваля «Добрый Норильск».

На ярмарке мастеров и благотворительной ярмарке можно будет приобрести эксклюзивные авторские подарки и презенты не только к Новому году, но и к любому другому поводу. Также пройдут увлекательные мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, визажу и прическам, будут работать фотозоны, а еще всех желающих ждут «обнимашки» с Дедом Морозом. Фестиваль «Добрый Норильск» проводится по инициативе благотворительного фонда «Территория добра» с 2015 года. В этом году он пройдет уже в третий раз. Поддержку фестивалю оказывают администрация города Норильска и Заполярный филиал «Норникеля». Такой формат городской акции нашел горячий отклик в сердцах норильчан, и было принято решение сделать его традиционным с привлечением как можно большего числа северян. Так, в сентябре 2016 года эту инициативу подхватили в Дудинке, а позднее эстафета добрых городов перешла к Волочанке. Как и в прошлые годы, главными участниками фестиваля станут некоммерческие организации, представители бизнеса и благотворительные фонды. Среди них давние партнеры и друзья «Территории добра» - благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду», центр «Милосердие» и многие другие. Участие в фестивале не только создаст волшебное предновогоднее настроение и отвлечет от повседневных проблем, но и даст возможность горожанам помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Например, на ремонт здания приюта для бездомных животных в новом году, Году собаки.

Просмотров:94 В этом году акция пройдет под девизом «Добрые люди доброго города». Место встречи традиционное - спортивно-развлекательный комплекс «Арена». В субботу, 23 декабря, с 14 до 20 часов большие и маленькие норильчане могут присоединиться к веселому, зажигательному и запоминающемуся празднику около елки. Творческие и спортивные коллективы продемонстрируют горожанам свои таланты и умения. К слову, можно будет и самим закружиться у елки в музыкальном ритме.На ярмарке мастеров и благотворительной ярмарке можно будет приобрести эксклюзивные авторские подарки и презенты не только к Новому году, но и к любому другому поводу. Также пройдут увлекательные мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, визажу и прическам, будут работать фотозоны, а еще всех желающих ждут «обнимашки» с Дедом Морозом.Фестиваль «Добрый Норильск» проводится по инициативе благотворительного фонда «Территория добра» с 2015 года. В этом году он пройдет уже в третий раз. Поддержку фестивалю оказывают администрация города Норильска и Заполярный филиал «Норникеля». Такой формат городской акции нашел горячий отклик в сердцах норильчан, и было принято решение сделать его традиционным с привлечением как можно большего числа северян. Так, в сентябре 2016 года эту инициативу подхватили в Дудинке, а позднее эстафета добрых городов перешла к Волочанке.Как и в прошлые годы, главными участниками фестиваля станут некоммерческие организации, представители бизнеса и благотворительные фонды. Среди них давние партнеры и друзья «Территории добра» - благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду», центр «Милосердие» и многие другие. Участие в фестивале не только создаст волшебное предновогоднее настроение и отвлечет от повседневных проблем, но и даст возможность горожанам помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Например, на ремонт здания приюта для бездомных животных в новом году, Году собаки.