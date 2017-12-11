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11 декабря 2017, 16:50



В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay.

По традиции участниками фестиваля стали как норильчане, так и гости из Дудинки – всего более ста человек. Организаторами фестиваля выступили норильский штаб флагманской программы «Арт-парад» и Молодежный центр, на базе которого и прошло мероприятие. «Для участников NorFashionDay была организована профессиональная фотосессия, кроме того, все они получили памятные сувениры, а победители номинаций – подарочные сертификаты от спонсоров. Также для гостей и участников был проведен мастер-класс по интерьерному вязанию, а завершился вечер дискотекой от резидентов Молодежного центра - школы диджеинга Crossfader», - сообщили организаторы.

Просмотров:76 В этом году на суд жюри и зрителей были представлены работы по номинациям «Хендмейд» (изделия ручной работы), «Макияж» и «Косплей» (переодевание в костюмы любимых героев кинематографа и анимационных фильмов). Победителем в номинации «Хендмейд» стала Анастасия Довбня, в номинации «Макияж» - Анна Быстрова, в номинации «Косплей» - Евгения Романова.По традиции участниками фестиваля стали как норильчане, так и гости из Дудинки – всего более ста человек. Организаторами фестиваля выступили норильский штаб флагманской программы «Арт-парад» и Молодежный центр, на базе которого и прошло мероприятие.«Для участников NorFashionDay была организована профессиональная фотосессия, кроме того, все они получили памятные сувениры, а победители номинаций – подарочные сертификаты от спонсоров. Также для гостей и участников был проведен мастер-класс по интерьерному вязанию, а завершился вечер дискотекой от резидентов Молодежного центра - школы диджеинга Crossfader», - сообщили организаторы.