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11 декабря 2017, 17:05



«Добрая дорога детства - 2017». 35 семейных команд Норильска приняли участие в городских соревнованиях по правилам дорожного движения.

Перед началом соревнований Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, пожелала участникам достойно пройти каждый из восьми этапов конкурса, приобрести новый и ценный опыт, который поможет ребятишкам на дорогах. Зеленого света и удачи командам пожелал и директор Норильского НЦБД Сергей Приходько. Соревнования среди семейных команд на знание ПДД проводятся в городе уже более 20 лет. Их цель профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда правил дорожного движения, воспитание у детей и родителей культуры поведения на улицах и дороге. По итогам нынешних соревнований победителями стала семейная команда школы № 6, которая заняла первое место, второе и третье места достались семьям школы № 13 и гимназии № 5 соответственно.

Просмотров:57 В знании правил дорожного движения, умении ориентироваться в дорожной обстановке и управлении электромобилем состязались 35 семейных команд. Состязания прошли в субботу в здании Норильского центра безопасности движения.Перед началом соревнований Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, пожелала участникам достойно пройти каждый из восьми этапов конкурса, приобрести новый и ценный опыт, который поможет ребятишкам на дорогах.Зеленого света и удачи командам пожелал и директор Норильского НЦБД Сергей Приходько.Соревнования среди семейных команд на знание ПДД проводятся в городе уже более 20 лет. Их цель профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда правил дорожного движения, воспитание у детей и родителей культуры поведения на улицах и дороге.По итогам нынешних соревнований победителями стала семейная команда школы № 6, которая заняла первое место, второе и третье места достались семьям школы № 13 и гимназии № 5 соответственно.