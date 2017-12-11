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11 декабря 2017, 18:04



Специально для жителей Оганера - одного из районов Норильска - завтра пройдет презентация книги «Лица улиц».

Специально для жителей Оганера состоится презентация книги и встреча с автором - журналистом «Заполярной правды» Светланой Гуниной, которая тоже когда-то была в числе первопоселенцев Оганера. На презентации можно будет задать каверзные вопросы об истории района, самому поучаствовать в викторине, а также купить книжку со скидкой и автографом автора. Презентация состоится во вторник, 12 декабря, в актовом зале школы № 41 (первый корпус, ул.Озерная, 25) в 18.30.

Просмотров:185 В этом году в свет вышло новое, исправленное и дополненное, издание книги «Лица улиц». Книга рассказывает о каждой улице Центрального района Норильска. А ее новое издание увеличилось на 88 страниц - появилась большая глава, посвященная Оганеру. Здесь впервые подробно рассказано об истории микрорайона, начиная от мечты о новом городе-спутнике в начале 1970-х и заканчивая вынужденной консервацией практически готовых домов в середине 1990-х.Специально для жителей Оганера состоится презентация книги и встреча с автором - журналистом «Заполярной правды» Светланой Гуниной, которая тоже когда-то была в числе первопоселенцев Оганера. На презентации можно будет задать каверзные вопросы об истории района, самому поучаствовать в викторине, а также купить книжку со скидкой и автографом автора.Презентация состоится во вторник, 12 декабря, в актовом зале школы № 41 (первый корпус, ул.Озерная, 25) в 18.30.