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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:38 «Я знаю, где много вкусного...». С сегодняшнего на сайте «Заполярной правды» появился новый баннер с полезной информацией.
18:29 В Норильске будут судить предпринимателя за хранение и перевозку крупной партии нелегального алкоголя стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей.
18:19 Работа дизайнера "ЗП" признана лучшей. В Дудинке подвели итоги XVII Таймырского творческого конкурса на соискание премии им. Б. Н. Молчанова.
18:04 Специально для жителей Оганера - одного из районов Норильска - завтра пройдет презентация книги «Лица улиц».
17:05 «Добрая дорога детства - 2017». 35 семейных команд Норильска приняли участие в городских соревнованиях по правилам дорожного движения.
16:50 В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay.
16:40 На старт! Внимание! Марш! Меньше двух недель осталось до благотворительного фестиваля «Добрый Норильск».
16:32 Чемпионат и первенство Норильска по мини-футболу набирают обороты.
16:18 Норильские подростки предпочли тему отзывчивости. В управлении образования Норильска рассказали, как школьники написали итоговое сочинение по русскому языку.
16:04 Современное искусство в городском пространстве. В норильском Молодежном центре Норильска прошел третий ежегодный общегородской форум «Моя территория».
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