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11 декабря 2017, 18:19



Работа дизайнера "ЗП" признана лучшей. В Дудинке подвели итоги XVII Таймырского творческого конкурса на соискание премии им. Б. Н. Молчанова.

Еще одну норильчанку - студентку IV курса отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Норильского колледжа искусств Екатерину Рубанович - отметили в номинации «Художественная вышивка бисером, обработка кожи и меха». Интересно, что и отличившиеся в других номинациях - дудинские мастера Марина Ярославцева, за народный костюм, и Алексей Портов, за художественную резьбу по кости, - также выпускники Норильского колледжа искусств. Всего на суд жюри во главе с членом ЮНЕСКО, народным мастером из Великого Новгорода Ольгой Олонцевой было представлено более 240 работ 105 участников. В этом году престижный конкурс, который проходил в рамках III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» на главной его площадке - в Таймырском доме народного творчества, посвятили 80-летию со дня рождения выдающегося долганского художника. В Таймырском доме народного творчества подвели также итоги III Регионального конкурса аудиовизуального творчества «Артика и Сибирь в объективе аборигена», в котором принимали участие и представители Норильска. Возглавил жюри член Русского географического общества, этнограф, известный режиссер-документалист Леонид Круглов. 26 участников представили около 180 работ. Победителем в номинации «Телевизионный репортаж» стал телевизионный канал «Хатанга», представивший на конкурс фильм автора-оператора Андрея Петрова «Пока скользят нарты». Лучший фильм-минутку «Весна» сняла жительница поселка Носок Василина Яптунэ. А сотрудник Таймырского дома народного творчества Сергей Кашов со своей серией портретов коренных жителей Таймыра победил в номинации «Современная фотография». Среди обладателей специальных призов конкурса и фотограф-любитель, работник НМЗ из Норильска Денис Цымбалов, представивший серию пейзажных снимков. Специального приза также удостоены Родион Гусев из поселка Катырык с фильмом-сказкой «Булчут», постоянная участница конкурса Галина Жаркова из поселка Кресты с фотосюжетом «Федосеевы», Светлана Чуприна из Хатанги за видеосюжет «Оленеводство». Москвич Иван Кобиляков, который представлял Объединенную дирекцию заповедников Таймыра, отмечен спецпризом за сюжет из тундры «Не забывай язык родной».

Просмотров:165 Панно из валяной шерсти и бисера «Звуки северного бубна» дизайнера газеты «Заполярная правда», участницы клуба «Галакс» Анны Погодиной признано лучшей работой в номинации «Художественная обработка иных материалов».Еще одну норильчанку - студентку IV курса отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Норильского колледжа искусств Екатерину Рубанович - отметили в номинации «Художественная вышивка бисером, обработка кожи и меха». Интересно, что и отличившиеся в других номинациях - дудинские мастера Марина Ярославцева, за народный костюм, и Алексей Портов, за художественную резьбу по кости, - также выпускники Норильского колледжа искусств.Всего на суд жюри во главе с членом ЮНЕСКО, народным мастером из Великого Новгорода Ольгой Олонцевой было представлено более 240 работ 105 участников.В этом году престижный конкурс, который проходил в рамках III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» на главной его площадке - в Таймырском доме народного творчества, посвятили 80-летию со дня рождения выдающегося долганского художника.В Таймырском доме народного творчества подвели также итоги III Регионального конкурса аудиовизуального творчества «Артика и Сибирь в объективе аборигена», в котором принимали участие и представители Норильска. Возглавил жюри член Русского географического общества, этнограф, известный режиссер-документалист Леонид Круглов. 26 участников представили около 180 работ.Победителем в номинации «Телевизионный репортаж» стал телевизионный канал «Хатанга», представивший на конкурс фильм автора-оператора Андрея Петрова «Пока скользят нарты». Лучший фильм-минутку «Весна» сняла жительница поселка Носок Василина Яптунэ. А сотрудник Таймырского дома народного творчества Сергей Кашов со своей серией портретов коренных жителей Таймыра победил в номинации «Современная фотография».Среди обладателей специальных призов конкурса и фотограф-любитель, работник НМЗ из Норильска Денис Цымбалов, представивший серию пейзажных снимков. Специального приза также удостоены Родион Гусев из поселка Катырык с фильмом-сказкой «Булчут», постоянная участница конкурса Галина Жаркова из поселка Кресты с фотосюжетом «Федосеевы», Светлана Чуприна из Хатанги за видеосюжет «Оленеводство». Москвич Иван Кобиляков, который представлял Объединенную дирекцию заповедников Таймыра, отмечен спецпризом за сюжет из тундры «Не забывай язык родной».