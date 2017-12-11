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11 декабря 2017, 18:29



В Норильске будут судить предпринимателя за хранение и перевозку крупной партии нелегального алкоголя стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей.

Полицейские установили, что 32-летний предприниматель приобрел партию алкоголя, оклеенного наклейками, имитирующими федеральные специальные марки, после чего организовал доставку товара в Дудинку. Во время разгрузки действия злоумышленника были пресечены сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю. Правоохранители пресекли продажу 12 800 бутылок нелегальной алкогольной продукции стоимостью почти 2,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящий момент расследование завершено, материалы направлены в суд для принятия решения. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:195 В Норильске завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту приобретения, хранения и перевозки нелегальной алкогольной продукции в особо крупном размере.Полицейские установили, что 32-летний предприниматель приобрел партию алкоголя, оклеенного наклейками, имитирующими федеральные специальные марки, после чего организовал доставку товара в Дудинку. Во время разгрузки действия злоумышленника были пресечены сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю. Правоохранители пресекли продажу 12 800 бутылок нелегальной алкогольной продукции стоимостью почти 2,5 миллиона рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.В настоящий момент расследование завершено, материалы направлены в суд для принятия решения. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.