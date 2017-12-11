Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 декабря 2017, 18:38



«Я знаю, где много вкусного...». С сегодняшнего на сайте «Заполярной правды» появился новый баннер с полезной информацией.

Рекламодателям же, чтобы попасть на виртуальную «вкусную» страничку, достаточно разместить модульную рекламу в газете, кстати, до конца года действует скидка 40%. Адрес новой страницы, где уже есть первый клиент, - http://gazetazp.ru/food.php.

Просмотров:172 Это новый инструмент, который в будущем поможет норильчанам быстро ориентироваться в мире продуктовых магазинов и предприятий общественного питания. Нажав на баннер, посетитель увидит список ресторанов, кафе, кондитерских, опубликованных на правах рекламы в газете "зпПЛЮС".Рекламодателям же, чтобы попасть на виртуальную «вкусную» страничку, достаточно разместить модульную рекламу в газете, кстати, до конца года действует скидка 40%. Адрес новой страницы, где уже есть первый клиент, - http://gazetazp.ru/food.php.