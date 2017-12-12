Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 декабря 2017, 11:31



Норильчане могут пожаловаться на услуги такси. В городе работает горячая линия.



Просмотров:189 Горячая линия организована территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске и будет работать до 20 декабря. Свои вопросы по защите прав потребителей при пользовании услугами такси норильчане и гости города могут задать непосредственно специалистам Роспотребнадзора в Норильске по адресу: ул. Комсомольская, 31а, или по телефону горячей линии 8 (3919) 46-90- 83 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00).