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12 декабря 2017, 11:47



Почти треть миллиарда – на ремонт. Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие "Норникеля") сверстало план судоремонта в 2018 год.

В планах замена главных двигателей на теплоходе «Ворогово», брашпиля на РВ-57, дизель-генераторов на 11 судах, котлов – на 4, установок приготовления питьевой воды – на 3. 8 судов ожидают крупные корпусные работы. Предстоит также переоборудовать плавмастерскую-421 под брандвахту: судно готовится для создания комфортных условий работы экипажа ПЗС-500/26 на добыче песка. На основной массе судов будет выполнен стандартный межнавигационный ремонт. Программа судоремонта на 2017 выполняется успешно. Установлено все запланированное оборудование, в том числе главные двигатели на теплоходы «Капитан Лиханский», «Капитан Марусев», «Кононово», «Весьегонск», ПК-68. Выполнены крупные ремонты несамоходного флота. Кроме того, в 2017 году ЕРП приступило к реализации инвестиционного проекта по оснащению судов системами контроля и учета расхода топлива. Выбрана и апробирована в действии система уровнемеров в основных танках и расходных цистернах. Система позволяет также контролировать параметры движения судна, параметры и время работы основных механизмов. В данный момент заканчивается установка систем на 24 судах. На 2018 год планируется оснащение ими 36 единиц флота.

Просмотров:163 Объем финансирования судоремонта на 2018 год составит порядка 340 млн рублей. Подготовка флота к следующему сезону активной эксплуатации начинается сразу по завершении навигации, сообщает пресс-служба пароходства.В планах замена главных двигателей на теплоходе «Ворогово», брашпиля на РВ-57, дизель-генераторов на 11 судах, котлов – на 4, установок приготовления питьевой воды – на 3. 8 судов ожидают крупные корпусные работы. Предстоит также переоборудовать плавмастерскую-421 под брандвахту: судно готовится для создания комфортных условий работы экипажа ПЗС-500/26 на добыче песка. На основной массе судов будет выполнен стандартный межнавигационный ремонт.Программа судоремонта на 2017 выполняется успешно. Установлено все запланированное оборудование, в том числе главные двигатели на теплоходы «Капитан Лиханский», «Капитан Марусев», «Кононово», «Весьегонск», ПК-68. Выполнены крупные ремонты несамоходного флота. Кроме того, в 2017 году ЕРП приступило к реализации инвестиционного проекта по оснащению судов системами контроля и учета расхода топлива. Выбрана и апробирована в действии система уровнемеров в основных танках и расходных цистернах. Система позволяет также контролировать параметры движения судна, параметры и время работы основных механизмов. В данный момент заканчивается установка систем на 24 судах. На 2018 год планируется оснащение ими 36 единиц флота.