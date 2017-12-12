|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
23:17 В Норильске в День Конституции в отделе МВД школьникам, достигшим 14–летнего возраста, вручили паспорта гражданин Российской Федерации
18:11 Маленьких и больших норильчан приглашаем! Только что на сайте газеты «Заполярная правда» стартовал конкурс ёлочных игрушек «Новогодний дружок»
16:06 15 декабря норильская городская библиотека приглашает киноманов на очередное событие в клубе «Кинолекторий».
15:23 Сумма субсидии увеличена. В следующем году на Таймыре свои жилищные условия улучшат 12 молодых семей.
14:59 Норильчане почтили память погибших на Северном Кавказе. Митинг состоялся накануне вечером.
13:26 Устойчивое развитие в приоритете. Александр Усс подпишет меморандум о сотрудничестве с «Норникелем» и другими крупными бизнес-компаниями региона.
12:24 Фитнес, фримаркет, фудкорт и другие. Более сотни норильчан стали участниками 10-часового фестиваля ЗОЖ, прошедшего в Молодежном центре.
12:03 Ответят на все вопросы. Руководство отдела МВД России по г. Норильску принимает участие в общероссийском дне приема граждан.
11:47 Почти треть миллиарда – на ремонт. Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие "Норникеля") сверстало план судоремонта в 2018 год.
11:31 Норильчане могут пожаловаться на услуги такси. В городе работает горячая линия.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх