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12 декабря 2017, 12:03



Ответят на все вопросы. Руководство отдела МВД России по г. Норильску принимает участие в общероссийском дне приема граждан.

Цель мероприятия - совершенствование ведомственного контроля за регистрацией и разрешением заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, а также обеспечение законности принятых по ним решений, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В режиме открытого диалога руководители норильской полиции совместно с представителем общественного совета и уполномоченным по правам человека в Норильске выслушают вопросы и замечания, касающиеся работы стражей порядка. Прием будут осуществлять: С 12.00 до 14.00 - начальник следственного отдела ОМВД России по г. Норильску Юрий Дмитриевич Магаськин; с 14.00 до 16.00 - и. о. заместителя начальника ОМВД России по г. Норильску Дмитрий Николаевич Ковтунов; с 16.00 до 18.00 - начальник ОМВД России по г. Норильску Геннадий Вячеславович Маслов; с 18.00 до 20.00 - начальник полиции ОМВД России по г. Норильску Владислав Григорьевич Фальченко.

Просмотров:167 Общероссийский день приема граждан норильские полицейские проведут сегодня, как и по всей стране, с 12.00 до 20.00. Личный прием граждан будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Граждан ждут в отделе МВД России по г. Норильску на ул. Бегичева, 9.Цель мероприятия - совершенствование ведомственного контроля за регистрацией и разрешением заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, а также обеспечение законности принятых по ним решений, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В режиме открытого диалога руководители норильской полиции совместно с представителем общественного совета и уполномоченным по правам человека в Норильске выслушают вопросы и замечания, касающиеся работы стражей порядка.Прием будут осуществлять:С 12.00 до 14.00 - начальник следственного отдела ОМВД России по г. Норильску Юрий Дмитриевич Магаськин;с 14.00 до 16.00 - и. о. заместителя начальника ОМВД России по г. Норильску Дмитрий Николаевич Ковтунов;с 16.00 до 18.00 - начальник ОМВД России по г. Норильску Геннадий Вячеславович Маслов;с 18.00 до 20.00 - начальник полиции ОМВД России по г. Норильску Владислав Григорьевич Фальченко.