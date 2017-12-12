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12 декабря 2017, 12:24



Фитнес, фримаркет, фудкорт и другие. Более сотни норильчан стали участниками 10-часового фестиваля ЗОЖ, прошедшего в Молодежном центре.

Кроме того, на протяжении фестиваля работали площадки: детская комната, фримаркет (обмен спортивными вещами, экипировкой и аксессуарами), скрин-тестирование (компьютерное экспресс-исследование физического и эмоционального состояния), анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, кабинет косметолога, дискуссионная площадка на тему здорового питания, фудкорт (дегустация полезных продуктов питания) и презентационная площадка муниципального штаба краевой программы «Беги за мной, Сибирь!». А завершился насыщенный день кинопоказом ленты «Легенда № 17» о великом советском хоккеисте. «Оставшиеся на фестивале гости смогли насладиться отличным фильмом в компании единомышленников», - прокомментировали в Молодежном центре.

Просмотров:143 На один день Молодежный центр превратился в настоящий спортивно-оздоровительный комплекс. Для участников фестиваля провели серию открытых тренировок. Кто-то с удовольствием позанимался любимым спортом, а кто-то впервые попробовал свои силы в таких современных направлениях фитнеса, как фулл-боди, табата, памп-аэробика, зумба, стретчинг, йога, функциональный тренинг, бути-фитнес и др.Кроме того, на протяжении фестиваля работали площадки: детская комната, фримаркет (обмен спортивными вещами, экипировкой и аксессуарами), скрин-тестирование (компьютерное экспресс-исследование физического и эмоционального состояния), анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, кабинет косметолога, дискуссионная площадка на тему здорового питания, фудкорт (дегустация полезных продуктов питания) и презентационная площадка муниципального штаба краевой программы «Беги за мной, Сибирь!».А завершился насыщенный день кинопоказом ленты «Легенда № 17» о великом советском хоккеисте. «Оставшиеся на фестивале гости смогли насладиться отличным фильмом в компании единомышленников», - прокомментировали в Молодежном центре.