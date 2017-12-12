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12 декабря 2017, 13:26



Устойчивое развитие в приоритете. Александр Усс подпишет меморандум о сотрудничестве с «Норникелем» и другими крупными бизнес-компаниями региона.

Александр Усс, Владимир Потанин, Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко поставят подписи под документом, направленным на реализацию совместных проектов, которые обеспечат устойчивое развитие региона по разным направлениям. Экология и рациональное природопользование, промышленное производство и развитие инфраструктуры энергетики, транспорта и связи, инвестиционная политика и социально ориентированные проекты – это те приоритетные направления развития Красноярского края, в которые «Норникель», «En+ Group», группа СУЭК и СГК в ближайшие несколько лет планируют инвестировать более 513 млрд рублей, говорится в сообщении.

Просмотров:144 Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края с владельцами и руководителями «Норникеля», «En+ Group», группы СУЭК и СГК временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подпишет 2 декабря в Москве, сообщает НИА-Красноярск.Александр Усс, Владимир Потанин, Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко поставят подписи под документом, направленным на реализацию совместных проектов, которые обеспечат устойчивое развитие региона по разным направлениям.Экология и рациональное природопользование, промышленное производство и развитие инфраструктуры энергетики, транспорта и связи, инвестиционная политика и социально ориентированные проекты – это те приоритетные направления развития Красноярского края, в которые «Норникель», «En+ Group», группа СУЭК и СГК в ближайшие несколько лет планируют инвестировать более 513 млрд рублей, говорится в сообщении.