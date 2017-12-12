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12 декабря 2017, 14:59



Норильчане почтили память погибших на Северном Кавказе. Митинг состоялся накануне вечером.

С приветственными словами выступил председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, который отметил, что 11 декабря – это и день боли, и день гордости. «Мы чувствуем гордость за наших ребят, которые, не щадя себя, защищали целостность нашего Отечества. Сегодня наша задача – помнить и хранить в памяти героизм простых молодых парней – солдат и офицеров. И мы сделаем все возможное, чтобы эта память никогда не угасла. Низкий поклон семьям, которые потеряли своих сыновей и мужей. Спасибо всем, кто сегодня здесь вместе с нами», - сказал Валерий Шабурин. Днем начала вооруженного противостояния чеченских сепаратистов и федеральных войск считается 11 декабря 1994 года, когда первые эшелоны российских войск вошли в Чечню для восстановления конституционного порядка на территории республики, объявившей о своей независимости от Москвы. В ходе двух чеченских кампаний потери российских сил, по некоторым данным, составили порядка девяти тысяч человек убитыми. В их числе и 11 норильчан, имена которых сегодня нанесены на монументе «Черный тюльпан».

Просмотров:143 По традиции митинг прошел у монумента «Черный тюльпан» в Комсомольском парке. Помимо ветеранов боевых действий в нем приняли участие представители духовенства, военного комиссариата, руководители города и комбината. Было достаточно много молодежи.С приветственными словами выступил председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, который отметил, что 11 декабря – это и день боли, и день гордости.«Мы чувствуем гордость за наших ребят, которые, не щадя себя, защищали целостность нашего Отечества. Сегодня наша задача – помнить и хранить в памяти героизм простых молодых парней – солдат и офицеров. И мы сделаем все возможное, чтобы эта память никогда не угасла. Низкий поклон семьям, которые потеряли своих сыновей и мужей. Спасибо всем, кто сегодня здесь вместе с нами», - сказал Валерий Шабурин.Днем начала вооруженного противостояния чеченских сепаратистов и федеральных войск считается 11 декабря 1994 года, когда первые эшелоны российских войск вошли в Чечню для восстановления конституционного порядка на территории республики, объявившей о своей независимости от Москвы.В ходе двух чеченских кампаний потери российских сил, по некоторым данным, составили порядка девяти тысяч человек убитыми. В их числе и 11 норильчан, имена которых сегодня нанесены на монументе «Черный тюльпан».