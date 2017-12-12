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12 декабря 2017, 15:23



Сумма субсидии увеличена. В следующем году на Таймыре свои жилищные условия улучшат 12 молодых семей.

Как разъяснила начальник отдела по миграционной и жилищной политике администрации муниципального района Анастасия Булгакова, в соответствии с положениями целевой программы размер социальной выплаты молодым семьям составляет 40% от расчетной стоимости жилья, зависит от состава семьи и от выбранной формы улучшения жилищных условий. «Для участия в программе необходимо соответствовать нескольким условиям. Во-первых, семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. То есть площадь жилья на одного человека должна быть менее 12 квадратных метров. Кроме того, семье необходимо доказать свою платежеспособность – наличие собственной недвижимости или возможность оформить кредит в банке. Средства «материнского капитала» также можно направить на приобретение своего жилья», - рассказала Анастасия Булгакова. Участниками программы могут быть молодые семьи, имеющие одного и более детей. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет (включительно). Причем, согласно условиям участия в программе, таймырцы имеют право использовать социальную выплату для приобретения жилья как на территории муниципального района, так и всего Красноярского края. В текущем году сертификаты на социальные выплаты для приобретения жилья получили пять молодых семей Таймыра, которые уже реализовали своё право и приобрели жильё. В этом году общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программ по улучшению жилищных условий для молодых семей составил более трех миллионов рублей, в том числе: порядка 600 тысяч рублей из федерального бюджета, 1 млн 380 тысяч рублей из краевого и более одного миллиона рублей из районного бюджета.

Просмотров:139 Сумма на социальные выплаты молодым таймырским семьям, заложенная в районный бюджет на 2018 год, увеличена с одного миллиона до 2,5 млн рублей. Улучшить свои жилищные условия смогут 12 молодых семей, причем как из Дудинки, так и из поселков Таймырского муниципального района, сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации Таймырского муниципального района и органов Администрации Таймырского муниципального района».Как разъяснила начальник отдела по миграционной и жилищной политике администрации муниципального района Анастасия Булгакова, в соответствии с положениями целевой программы размер социальной выплаты молодым семьям составляет 40% от расчетной стоимости жилья, зависит от состава семьи и от выбранной формы улучшения жилищных условий.«Для участия в программе необходимо соответствовать нескольким условиям. Во-первых, семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. То есть площадь жилья на одного человека должна быть менее 12 квадратных метров. Кроме того, семье необходимо доказать свою платежеспособность – наличие собственной недвижимости или возможность оформить кредит в банке. Средства «материнского капитала» также можно направить на приобретение своего жилья», - рассказала Анастасия Булгакова.Участниками программы могут быть молодые семьи, имеющие одного и более детей. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет (включительно). Причем, согласно условиям участия в программе, таймырцы имеют право использовать социальную выплату для приобретения жилья как на территории муниципального района, так и всего Красноярского края.В текущем году сертификаты на социальные выплаты для приобретения жилья получили пять молодых семей Таймыра, которые уже реализовали своё право и приобрели жильё.В этом году общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программ по улучшению жилищных условий для молодых семей составил более трех миллионов рублей, в том числе: порядка 600 тысяч рублей из федерального бюджета, 1 млн 380 тысяч рублей из краевого и более одного миллиона рублей из районного бюджета.