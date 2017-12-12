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12 декабря 2017, 16:06



15 декабря норильская городская библиотека приглашает киноманов на очередное событие в клубе «Кинолекторий».

Вход на обсуждение романа и киноисторий вокруг него - свободный. Любителей кино и литературы ждут в конференц-зале библиотеки в 18.30.

Просмотров:116 В этот раз завсегдатаи и гости клуба будут обсуждать различные версии постановки романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Известно, что из-за большого количества нечистой силы роман пользуется у кинематографистов дурной славой и находится в списке произведений, с которыми лучше не связываться, - мол, это чревато различными неприятностями, вплоть до летальных исходов артистов и постановщиков. И все же находятся смельчаки, которые рискуют и не боятся поработать с мистическим романом.Вход на обсуждение романа и киноисторий вокруг него - свободный. Любителей кино и литературы ждут в конференц-зале библиотеки в 18.30.