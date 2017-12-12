Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 декабря 2017, 18:11



Маленьких и больших норильчан приглашаем! Только что на сайте газеты «Заполярная правда» стартовал конкурс ёлочных игрушек «Новогодний дружок»

По традиции наши главные участники - детсадовцы и школьники начальных классов. В этот раз конкурсантам предложено сотворить новогоднюю игрушку из любого материала, доставить в редакцию нашей газеты до 28 декабря по адресу Б. Хмельницкого, 18 в рабочие дни, либо самостоятельно загрузить качественную фотографию поделки на сайт с указанием фамилии, имени и возраста автора. Самые оригинальные игрушки– украсят корпоративную елочку в «зпПЛЮС» и попадут на страницы газет. Голосование на сайте продлится до 10 января 2018 года. Победителей ждут дипломы и сладкие сувениры. Остальные подробности в положении на странице конкурса.

Просмотров:132 По традиции наши главные участники - детсадовцы и школьники начальных классов. В этот раз конкурсантам предложено сотворить новогоднюю игрушку из любого материала, доставить в редакцию нашей газеты до 28 декабря по адресу Б. Хмельницкого, 18 в рабочие дни, либо самостоятельно загрузить качественную фотографию поделки на сайт с указанием фамилии, имени и возраста автора. Самые оригинальные игрушки– украсят корпоративную елочку в «зпПЛЮС» и попадут на страницы газет. Голосование на сайте продлится до 10 января 2018 года. Победителей ждут дипломы и сладкие сувениры. Остальные подробности в положении на странице конкурса.