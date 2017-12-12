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12 декабря 2017, 23:17



В Норильске в День Конституции в отделе МВД школьникам, достигшим 14–летнего возраста, вручили паспорта гражданин Российской Федерации

С важным событием ребят поздравил и.о. начальника отдела МВД по г. Норильску Владислав Фальченко. Подполковник полиции пожелал норильчанам достойно носить статус граждан России, хорошо учиться и быть успешными, напомнив, что вместе с паспортом и правами гражданина, ребята приобретают и ответственность за свои поступки. Как отметили в пресс-службе, отдел МВД России по г. Норильску стараются приурочить торжественные мероприятия по вручению первых паспортов к знаковым государственным событиям – Дню Независимости, Дню Конституции и другим. Это позволяет сформировать в среде молодёжи уважительное отношение к основному документу гражданина Российской Федерации, а также побудить к более ответственному поведению, принимая во внимание и тот факт, что с наступлением 14-летнего возраста наступает и время привлечения к уголовной ответственности за некоторые виды преступлений.

Просмотров:68 На церемонию вручения в отдел МВД по г. Норильску пригласили не только школьников и их родителей, но и представителей общественности.С важным событием ребят поздравил и.о. начальника отдела МВД по г. Норильску Владислав Фальченко. Подполковник полиции пожелал норильчанам достойно носить статус граждан России, хорошо учиться и быть успешными, напомнив, что вместе с паспортом и правами гражданина, ребята приобретают и ответственность за свои поступки.Как отметили в пресс-службе, отдел МВД России по г. Норильску стараются приурочить торжественные мероприятия по вручению первых паспортов к знаковым государственным событиям – Дню Независимости, Дню Конституции и другим. Это позволяет сформировать в среде молодёжи уважительное отношение к основному документу гражданина Российской Федерации, а также побудить к более ответственному поведению, принимая во внимание и тот факт, что с наступлением 14-летнего возраста наступает и время привлечения к уголовной ответственности за некоторые виды преступлений.