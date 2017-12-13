Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 декабря 2017, 09:32



Угроза миновала. Зверь, который три дня держал Норильск в напряжении, убит.

В социальных сетях появились фотографии с тушей убитого животного, рядом с которым стоят полицейские. Информация о том, что горожанам больше не нужно бояться нападения волка на улицах города, тут же облетела Норильск. Как рассказали полицейские на месте происшествия местным СМИ, в дежурную часть позвонила женщина и сообщила о том, что видела волка, затащившего под дом пойманную им собаку. Оперативники вместе с нарядом Росгвардии тут же оцепили территорию указанного дома и провели проверку. Под домом действительно был обнаружен зверь, нападавший на горожан. Поскольку животное повело себя агрессивно, стражи порядка применили оружие. Кто это был – собака или действительно волк, установят специалисты. Тушу мертвого зверя отправили на медицинскую экспертизу для выяснения причин его агрессивного поведения. Напомним, информация о появлении агрессивного животного, предположительно волка, на улицах города появилась ранним утром 10 декабря. Днем того же дня стало известно о трех пострадавших от укуса животного. После оказания первой помощи всех троих взяли под наблюдение медиков. Фото- и видеофакты нападения животного на людей начали появляться в соцсетях, и стало понятно, что зверь все еще в городе. На его поиски были подняты службы полиции и МЧС, но обнаружить его не удалось. И вот история получила свое завершение. Осталось дождаться официальных комментариев - кто же все-таки бродил по городу и нападал на людей.

Просмотров:158 Накануне, 12 декабря, полицейским Норильска удалось поймать и застрелить зверя, от укусов которого пострадало три человека.В социальных сетях появились фотографии с тушей убитого животного, рядом с которым стоят полицейские. Информация о том, что горожанам больше не нужно бояться нападения волка на улицах города, тут же облетела Норильск.Как рассказали полицейские на месте происшествия местным СМИ, в дежурную часть позвонила женщина и сообщила о том, что видела волка, затащившего под дом пойманную им собаку. Оперативники вместе с нарядом Росгвардии тут же оцепили территорию указанного дома и провели проверку. Под домом действительно был обнаружен зверь, нападавший на горожан. Поскольку животное повело себя агрессивно, стражи порядка применили оружие.Кто это был – собака или действительно волк, установят специалисты. Тушу мертвого зверя отправили на медицинскую экспертизу для выяснения причин его агрессивного поведения.Напомним, информация о появлении агрессивного животного, предположительно волка, на улицах города появилась ранним утром 10 декабря. Днем того же дня стало известно о трех пострадавших от укуса животного. После оказания первой помощи всех троих взяли под наблюдение медиков.Фото- и видеофакты нападения животного на людей начали появляться в соцсетях, и стало понятно, что зверь все еще в городе. На его поиски были подняты службы полиции и МЧС, но обнаружить его не удалось.И вот история получила свое завершение. Осталось дождаться официальных комментариев - кто же все-таки бродил по городу и нападал на людей.