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13 декабря 2017, 11:15



Гелена Топилина в Норильске. Уникальный спортивный праздник «Олимпийский патруль» с участием олимпийской чемпионки состоится сегодня во Дворце спорта «Арктика».

Также Гелена Топилина проведет мастер-класс с олимпийской зарядкой, где покажет юным норильским спортсменам комплекс упражнений. В рамках тестирования для детей «Мой Олимп» ребята проверят уровень своей физической подготовки и покажут, кто из них настоящий «чемпион Олимпа». А еще организаторы спортивного праздника приготовили для маленьких норильчан квест-игру «Быстрее. Выше. Сильнее». Вместе со спортсменкой дети и подростки примут участие в спортивных и творческих конкурсах и состязаниях. «Олимпийский патруль» пройдет в Норильске при поддержке компании «Норникель», которая не только является партнером Олимпийского комитета России, но и всесторонне поддерживает другие спортивные проекты по всей России. Мероприятие во Дворце спорта «Арктика» пройдет с 15:00 до 18:00.

Просмотров:63 На встрече с норильчанами олимпийская чемпионка в синхронном плавании XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Гелена Топилина расскажет о собственном опыте выступления на Играх, примет участие в автограф- и фотосессии, ответит на вопросы.Также Гелена Топилина проведет мастер-класс с олимпийской зарядкой, где покажет юным норильским спортсменам комплекс упражнений. В рамках тестирования для детей «Мой Олимп» ребята проверят уровень своей физической подготовки и покажут, кто из них настоящий «чемпион Олимпа».А еще организаторы спортивного праздника приготовили для маленьких норильчан квест-игру «Быстрее. Выше. Сильнее». Вместе со спортсменкой дети и подростки примут участие в спортивных и творческих конкурсах и состязаниях.«Олимпийский патруль» пройдет в Норильске при поддержке компании «Норникель», которая не только является партнером Олимпийского комитета России, но и всесторонне поддерживает другие спортивные проекты по всей России. Мероприятие во Дворце спорта «Арктика» пройдет с 15:00 до 18:00.