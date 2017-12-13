Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 декабря 2017, 11:42



В преддверии праздника. Норильчан приглашают на торжественное открытие новогоднего городка.

На празднике в Центральном районе норильчан ждут зажигательные танцы и веселые песни в компании сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки. Все зрители станут свидетелями торжественной церемонии передачи правления от символа уходящего Года Петуха символу наступающего года - Собаке. Ребята помогут Дедушке Морозу зажечь огни на главной елке Норильска, а затем оценят снежные фигуры, домики и ледяные горки на новой площадке. В Талнахе на площади Горняков маленьких и взрослых жителей района ждет представление «Новогодняя вереница в рудной столице». Зрители встретятся со сказочными героями – Царем рудной столицы, скоморохами, снеговичками, маленьким Новым годом, Дедом Морозом и Снегурочкой. Веселье и задор праздника поддержат участники творческих коллективов района. В Кайеркане жителей приглашают на центральную площадь, прилегающую к ул. Шахтерской, 9. На снежной сцене для зрителей пройдет веселая праздничная программа «Новый год @ ру». Всех пришедших на праздник ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигание новогодней елочки разноцветными огнями, подвижные игры с символом года Собачкой Бусей и веселые хороводы с героями любимых мультфильмов. Самых активных участников ждут сувениры и подарки от Деда Мороза.

Просмотров:59 Праздничные мероприятия в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане назначены на 15 часов 16 декабря. Главная городская елка в этом году расположилась на территории улицы Комсомольской, в районе дома 33.На празднике в Центральном районе норильчан ждут зажигательные танцы и веселые песни в компании сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки. Все зрители станут свидетелями торжественной церемонии передачи правления от символа уходящего Года Петуха символу наступающего года - Собаке. Ребята помогут Дедушке Морозу зажечь огни на главной елке Норильска, а затем оценят снежные фигуры, домики и ледяные горки на новой площадке.В Талнахе на площади Горняков маленьких и взрослых жителей района ждет представление «Новогодняя вереница в рудной столице». Зрители встретятся со сказочными героями – Царем рудной столицы, скоморохами, снеговичками, маленьким Новым годом, Дедом Морозом и Снегурочкой. Веселье и задор праздника поддержат участники творческих коллективов района.В Кайеркане жителей приглашают на центральную площадь, прилегающую к ул. Шахтерской, 9. На снежной сцене для зрителей пройдет веселая праздничная программа «Новый год @ ру». Всех пришедших на праздник ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигание новогодней елочки разноцветными огнями, подвижные игры с символом года Собачкой Бусей и веселые хороводы с героями любимых мультфильмов. Самых активных участников ждут сувениры и подарки от Деда Мороза.