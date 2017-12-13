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13 декабря 2017, 12:45

В Норильске будут судить семейную пару за распространение наркотиков.


Как установили полицейские, с декабря 2016 года по февраль 2017-го 35-летний местный житель и его 29-летняя супруга совершили ряд преступлений по незаконному сбыту синтетических наркотических средств на территории Норильска. В ходе оперативно-разыскных мероприятий участники организованной преступной группы были задержаны оперативниками с поличным, сообщается на сайте главного управления МВД России по Красноярскому краю.
При обыске в квартире задержанных было изъято около 3 граммов наркотических средств. Проведенная экспертиза установила, что это синтетический наркотик. Кроме того, полицейскими доказана причастность участников организованной преступной группы к сбыту нескольких партий наркотика общей массой около 5 граммов.
В отношении задержанных супругов было возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконные хранение и сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Расследование закончено, материалы уголовного дела в отношении семейной пары норильчан с обвинительным заключением направлено в суд, который состоится в ближайшее время, говорится в сообщении.

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