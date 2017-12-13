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13 декабря 2017, 12:56



Приходите на личный прием. Вопросы по трудовому праву норильчане могут задать специалистам следственного комитета.

Личный прием граждан будет проходить 15 декабря с 09.00 до 17.00 в следственном отделе по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю, расположенному по адресу: ул. Завенягина, 7, шестой этаж.

Просмотров:132 На вопросы по соблюдению трудовых прав, в том числе невыплаты заработной платы, пособий и иных, предусмотренных действующим законодательством, выплат, а также по вопросам безопасных условий труда ответят и. о. руководителя отдела Лобасёв А. И. и заместитель руководителя отдела Серебряков С. А.Личный прием граждан будет проходить 15 декабря с 09.00 до 17.00 в следственном отделе по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю, расположенному по адресу: ул. Завенягина, 7, шестой этаж.