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13 декабря 2017, 13:30



Более сотни норильчан пришли на консультацию в общероссийский день приема граждан.

С 12 до 20 часов жителей города принимали в многофункциональном центре и территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. За это время за консультацией обратились 109 человек, рассмотрено 113 вопросов. К главе города норильчане обратились с вопросами социальной поддержки, улучшения жилищных условий, переселения, городского хозяйства, имущественных и земельных отношений и предпринимательства. Темы, требующие дополнительной проработки, представители власти взяли на личный контроль. Как отметили в пресс-службе администрации города, помимо ежегодного общероссийского дня приема граждан с 2014 года по поручению главы Норильска в городе проводятся и ежеквартальные дни консультирования населения.

Просмотров:151 12 декабря все желающие смогли задать вопросы и обратиться за помощью к главе Норильска Ринату Ахметчину, его заместителям по направлениям, руководителям муниципальных управлений, федеральных и краевых структур и депутатам Норильского городского Совета.С 12 до 20 часов жителей города принимали в многофункциональном центре и территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. За это время за консультацией обратились 109 человек, рассмотрено 113 вопросов.К главе города норильчане обратились с вопросами социальной поддержки, улучшения жилищных условий, переселения, городского хозяйства, имущественных и земельных отношений и предпринимательства. Темы, требующие дополнительной проработки, представители власти взяли на личный контроль.Как отметили в пресс-службе администрации города, помимо ежегодного общероссийского дня приема граждан с 2014 года по поручению главы Норильска в городе проводятся и ежеквартальные дни консультирования населения.