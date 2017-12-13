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13 декабря 2017, 13:51



Можно будет сэкономить. С нового года в Норильске вместо бумажных будут действовать пластиковые проездные карты для городского автотранспорта.

Решение перейти на электронные, пластиковые проездные было вызвано увеличением количества бумажных подделок, из-за чего перевозчик нес убытки. Кроме того, бумажный проездной быстро изнашивался и у некоторых пассажиров он приходил в негодность уже к середине месяца. С 18 декабря НПОПАТ запускает в продажу новые электронные проездные с утвержденной линейкой тарифных планов. Утверждены они до 31 марта 2018 года. Это сделано для того, чтобы понять отношение населения к этим тарифным планам, посмотреть, какие тарифы будут более популярны, а какие менее, при необходимости их доработать. С нового года норильчанам будут доступны четыре группы тарифов. Приобрести электронный проездной можно с 18 декабря в центрах обслуживания пассажиров в административно-деловом центре (Нансена, 69, оф. 24а) и на автовокзале Талнаха (Строителей, 4). Здесь же, а также в филиалах "Почты России" будет производиться пополнение тарифного плана. Стоимость пластиковой карты - 200 рублей. Минимальная сумма пополнения - 350 рублей, максимальная - 10 тысяч. В ближайшем будущем будет доступен онлайн-сервис по оплате электронного билета. Пополнять электронный проездной нужно не реже одного раза в полгода. Это необходимо для обновления информации. Возврат денег после приобретения или после пополнения электронного проездного невозможен. При утере проездной не блокируется, не восстанавливается, деньги и поездки не возвращаются. Выбранный тарифный план действует в течение 30 дней. По истечении этого времени пассажир может сменить тариф. Всю информацию об электронном проездном, а также местах пополнения и обслуживания электронного проездного можно получить на официальном сайте МУП «НПОПАТ» www.npopat.com в разделе «Электронный проездной» или по бесплатному телефону 8 (3919) 456-380. По вопросам неисправности или выхода из строя электронного проездного можно обратиться в административно-деловой центр (автовокзал), который находится на ул. Нансена, 69, оф. 24.

Просмотров:179 Пластиковые проездные начнут действовать в муниципальных автобусах с 1 января 2018 года и будут действовать только на автобусах МУП «НПОПАТ». Для списания поездок, а также контроля за их количеством будут использоваться те же считывающие устройства, что и для социальных карт. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал Валерий Цыбульский, заместитель начальника управления городского хозяйства.Решение перейти на электронные, пластиковые проездные было вызвано увеличением количества бумажных подделок, из-за чего перевозчик нес убытки. Кроме того, бумажный проездной быстро изнашивался и у некоторых пассажиров он приходил в негодность уже к середине месяца.С 18 декабря НПОПАТ запускает в продажу новые электронные проездные с утвержденной линейкой тарифных планов. Утверждены они до 31 марта 2018 года. Это сделано для того, чтобы понять отношение населения к этим тарифным планам, посмотреть, какие тарифы будут более популярны, а какие менее, при необходимости их доработать.С нового года норильчанам будут доступны четыре группы тарифов. Приобрести электронный проездной можно с 18 декабря в центрах обслуживания пассажиров в административно-деловом центре (Нансена, 69, оф. 24а) и на автовокзале Талнаха (Строителей, 4). Здесь же, а также в филиалах "Почты России" будет производиться пополнение тарифного плана. Стоимость пластиковой карты - 200 рублей. Минимальная сумма пополнения - 350 рублей, максимальная - 10 тысяч. В ближайшем будущем будет доступен онлайн-сервис по оплате электронного билета.Пополнять электронный проездной нужно не реже одного раза в полгода. Это необходимо для обновления информации. Возврат денег после приобретения или после пополнения электронного проездного невозможен. При утере проездной не блокируется, не восстанавливается, деньги и поездки не возвращаются. Выбранный тарифный план действует в течение 30 дней. По истечении этого времени пассажир может сменить тариф.Всю информацию об электронном проездном, а также местах пополнения и обслуживания электронного проездного можно получить на официальном сайте МУП «НПОПАТ» www.npopat.com в разделе «Электронный проездной» или по бесплатному телефону 8 (3919) 456-380. По вопросам неисправности или выхода из строя электронного проездного можно обратиться в административно-деловой центр (автовокзал), который находится на ул. Нансена, 69, оф. 24.