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13 декабря 2017, 14:04



«Живая классика». Второй тур Школы актерского мастерства стартовал сегодня в Норильске.

Первый блок программы прошел 6-10 декабря в Норильске, 11-12 декабря в Талнахе и Кайеркане, сегодня и завтра занятия проведут в Дудинке. И сегодня же в Норильске стартовал второй блок курса. Ребят ждут занятия по сценическому движению от Руслана Насибулина, старшего преподаватель кафедры сценический пластики ГИТИСа. В программу войдут три тренинга: развивающий (упражнения на гибкость и растяжку, координацию и реакцию, мышечную память и ощущение центра тяжести), пластический (упражнения на напряжение и расслабление, подвижность и ловкость, на чувство непрерывного движения, формы, жеста и пространства), специальный (упражнения на развитие чувства равновесия, пространства, формы, инерции движения, чувства партнера). Третья часть программы посвящена технике речи, ее подготовила Татьяна Савина, телеведущая, преподаватель сценической речи ГИТИСа, автор курса совершенствования голоса Voice Way. Она научит школьников техникам совершенствования голоса. Генеральный партнер конкурса юных чтецов «Живая классика» – компания «Норникель».

Просмотров:138 Тренинги на развитие внимания, воображения, снятия физических зажимов и умения правильно подать себя на сцене – вот основные пункты первого блока курса по актерскому мастерству. Разработал программу Тарас Белоусов, старший преподаватель кафедры мастерства актера в ГИТИСе. «Я уже был в Норильске в прошлом году и счастлив вернуться, чтобы теперь принять участие в таком уникальном проекте. С радостью поделюсь с ребятами полезными знаниями: как справиться с волнением перед выступлением, помогу с выбором произведений для участия в конкурсе и научу правильно работать с текстом» – рассказал Тарас Белоусов.Первый блок программы прошел 6-10 декабря в Норильске, 11-12 декабря в Талнахе и Кайеркане, сегодня и завтра занятия проведут в Дудинке.И сегодня же в Норильске стартовал второй блок курса. Ребят ждут занятия по сценическому движению от Руслана Насибулина, старшего преподаватель кафедры сценический пластики ГИТИСа. В программу войдут три тренинга: развивающий (упражнения на гибкость и растяжку, координацию и реакцию, мышечную память и ощущение центра тяжести), пластический (упражнения на напряжение и расслабление, подвижность и ловкость, на чувство непрерывного движения, формы, жеста и пространства), специальный (упражнения на развитие чувства равновесия, пространства, формы, инерции движения, чувства партнера).Третья часть программы посвящена технике речи, ее подготовила Татьяна Савина, телеведущая, преподаватель сценической речи ГИТИСа, автор курса совершенствования голоса Voice Way. Она научит школьников техникам совершенствования голоса.Генеральный партнер конкурса юных чтецов «Живая классика» – компания «Норникель».